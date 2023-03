EA SPORTS s’associe à la LFP et la Licra pour lutter contre le racisme et l’antisemitisme

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une chasuble spéciale sera portée par les joueurs en avant-match de la 28e journée et un maillot collector sera créé et disponible gratuitement dans le jeu.

Cette action se déroulera durant le weekend du 17 au 20 mars au cours de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats et la 28e journée de Ligue 2 BKT dans le but de lutter contre le racisme et l’antisémitisme dans le football et la société. Une fois encore, la LFP, la Licra et EA SPORTS invitent fans et joueurs à SIGNALER activement tout acte de racisme et d’antisémitisme dont ils seraient témoins à l’intérieur des enceintes sportives.

​

​Ce message de campagne sera visible sur les pelouses de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT. En effet les joueurs des 40 clubs porteront lors des échauffements, avant et pendant les matchs des chasubles floquées de l’inscription « SIGNALEZ » avec le logo de la Licra.

A partir du 16 mars, un maillot spécial inspiré des chasubles comportant l’inscription « SIGNALEZ » sera disponible dans le jeu vidéo EA SPORTS FIFA 23 au sein du mode FIFA ULTIMATE TEAM™(FUT), mais également des éléments de personnalisation de stade (tifo, drapeau central, LED) aux couleurs de l’opération. L’occasion pour les fans du monde entier d’afficher leur soutien à la lutte contre toute forme de discrimination.

​​

​Le but de la campagne est de mettre l’accent sur la plateforme de signalement ( https://www.licra.org/lfp ) dédiée aux victimes et témoins de faits de racisme, antisémitisme, homophobie, sexisme dans le cadre d’une rencontre de Ligue 1 Uber Eats, et de Ligue 2 BKT.

Chris Bruzzo, Chief Experience Officer chez EA, commente : « EA SPORTS soutient la Ligue 1 Uber Eats et sa lutte contre le racisme et l’antisémitisme en encourageant les fans à signaler de tels comportements en ligne et dans les stades. Le maillot virtuel créé spécialement pour cette campagne est l’occasion de sensibiliser et de diffuser ce message important au sein de notre jeu. »

Mario Stasi, président de la Licra, ajoute : « C’est un plaisir de renouveler cette opération en partenariat avec la LFP et EA SPORTS à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. La lutte contre les discriminations est une lutte de tous les instants, c’est pourquoi il est nécessaire de signaler les actes racistes et antisémites dans les stades afin d’en faire des espaces sûrs et ouverts pour tous. Nous sommes ravis de voir que, sur toutes les pelouses de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, les joueurs porteront ce message et nous sommes persuadés que cela donnera un coup de projecteur à la plateforme de signalement. »