Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5: une vidéo de gameplay inédite

Milestone dévoile un nouveau trailer de gameplay pour Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 en collaboration avec le créateur de contenu Enduro Game .

Cette année le gameplay a été amélioré ! Sautez et roulez à toute vitesse à l’aide de contrôles retravaillés, offrant aux joueurs plus de liberté et de précision dans leur conduite. La direction a également été révisée pour être beaucoup plus précise sur toutes les surfaces. De plus, le système de suspension et la gestion des dérapages ont aussi été améliorées, permettant d’être plus agressif sans tomber de sa moto après avoir utilisé l’accélérateur à la fin d’un dérapage.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 sortira le 17 mars 2022 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La version PlayStation 4 bénéficiera d’une mise à niveau gratuite pour profiter du jeu sur PlayStation 5. La version Xbox proposera quant à elle le Smart Delivery.