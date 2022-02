Fouille et bafouille : Two Point Campus dévoile son cours d’Archéologie

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Vous avez toujours rêvé de mettre au jour des ruines antiques, de découvrir des objets perdus depuis des milliers d’années et de débusquer les reliques d’anciennes civilisations ? Two Point Campus convoque l’aventurier qui sommeille en vous pour enrôler les étudiants dans un Cours d’Archéologie qui leur permettra de creuser, scanner et dépoussiérer les endroits les plus improbables en vue d’accéder à la gloire et la fortune.

Cette vidéo est la première d’une série qui révèle de nouveaux cours pour Two Point Campus : prenez une véritable leçon d’Archéologie avec une ribambelle de défis pour découvrir un maximum d’Artefacts. Vos étudiants manieront la pelle, les brosses et le détecteur de métal pour découvrir les nombreux objets éparpillés sur les différents sites de fouilles. Entraînez correctement vos élèves et votre équipe : plus ils en savent, plus leurs découvertes seront extraordinaires !

Two Point Campus est un jeu de gestion bourré de charme qui vous invite à créer l’université de vos rêves, à façonner l’avenir de vos étudiants et à gérer tout ce qui se trouve entre les deux. Two Point Campus sortira sur PC et consoles le 17 mai 2022. Les précommandes sont ouvertes ici en version physique, et sur les boutiques en ligne des fabricants de console en version numérique (les précommandes arrivent très bientôt sur l’eShop de la Nintendo Switch). Two Point Campus sera également disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.