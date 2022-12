Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 annoncé

Le chemin vers la gloire débutera avec la Supercross Academy, dans laquelle le « Roi du Supercross » accompagnera les joueurs dans une multitude de tutoriels et de défis afin de faciliter leur courbe d’apprentissage. Cela aidera les nouveaux arrivants à faire leurs premiers pas dans le monde du Supercross, tandis que les joueurs expérimentés pourront développer leur plein potentiel. De nombreux nouveaux outils et paramètres permettront de personnaliser entièrement les aides à la course (pilotage automatique, freins automatiques, accélération automatique…) et les mises au point de la moto, afin d’être prêt pour le championnat de Supercross le plus compétitif de la planète. De plus, l’arbre des compétences offrira aux joueurs la chance de personnaliser les capacités des coureurs, mais aussi de concevoir leur propre style de conduite afin qu’il corresponde à leurs envies. La santé mentale et physique joueront un rôle majeur dans le « Rider Shape System ». En effet, soigner les blessures et se remettre des faibles performances seront la clé pour maintenir les coureurs au meilleur de leur forme et ainsi obtenir les meilleurs résultats.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 proposera également le Supercross Park, un environnement gigantesque divisé en cinq zones distinctes, dans lequel il est possible d’explorer librement, seul ou entre amis. Ici, les joueurs peuvent prendre une pause, loin de la pression de la compétition et ainsi se remettre de leurs blessures, tout en s’entraînant avec le coach McGrath. On peut simplement profiter de la balade à moto à travers des circuits originaux et y découvrir des zones cachées. Ceux qui sont à la recherche d’amusement aimeront le « Rhythm Attack », un mode dans lequel les joueurs sont en face à face dans des courses rythmées où talent et vitesse seront nécessaires afin de vaincre leur adversaire. Le mode multijoueur local en écran partagé est de retour, il y est possible de s’affronter directement depuis son canapé.

En multijoueur, deux nouveaux ajouts amélioreront la compétition : le cross-play afin d’affronter des joueurs quelle que soit leur console et le nouveau système de classement afin d’enregistrer en permanence ses accomplissements.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 permettra également aux joueurs de laisser libre cours à leur créativité en personnalisant leur aventure dans le monde du Supercross. En choisissant à partir d’une large variété d’options de conception, avec le casque et l’éditeur de circuits. Ils pourront partager leurs créations en ligne à tout moment et à tous les joueurs de n’importe quelle plateforme.

Ce nouvel épisode de la franchise de jeux vidéo de Supercross la plus réaliste sera disponible le 9 mars 2023 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC® et Steam. Le jeu proposera la mise à niveau gratuite sur PlayStation pour passer de la version PS4 à PS5 et bénéficiera du Smart Delivery sur les consoles Xbox.