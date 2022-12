The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition arrive sur next-gen

Partager Facebook

Tirant parti des consoles next-gen, la version mise à jour du RPG qui conclut la trilogie de CD PROJEKT RED arrive en téléchargement gratuit pour les propriétaires de la version originale du jeu, avec toute une gamme d’améliorations visuelles et de performance.

Elles comportent le ray tracing en temps réel sur PC, des modes Ray Tracing et Performance sur PlayStation 5 et Xbox Series X, ainsi que des modes Performance et Qualité sur Xbox Series S, support de DLSS sur PC et AMD FidelityFX Super Resolution sur toutes les plateformes next-gen, des temps de chargement plus rapides et plus encore. De plus, la version next-gen introduit du contenu additionnel ainsi que des améliorations de confort : des objets et une quête inspirés de la série Netflix The Witcher, de nouvelles options de caméra, un lancement de Signes rapide, un Mode Photo, la progression cross-plateformes, des améliorations de la carte et de l’interface utilisateur, une sélection de mods créés par la communauté intégrés à l’expérience, parmi bien d’autres éléments. La Complete Edition contient également tous les contenus précédemment sortis pour The Witcher 3: Wild Hunt — les extensions prisées Hearts of Stone & Blood and Wine ainsi que 16 contenus additionnels.

Les versions PlayStation 4 et Xbox One de The Witcher 3: Wild Hunt ont également reçu une mise à jour aujourd’hui. Elle introduit une sélection des améliorations de confort implémentées dans la next-gen — plus d’informations sont disponibles dans les notes officielles de mise à jour. Elle contient aussi le nouveau contenu inspiré de la série Netflix The Witcher — de nouvelles épées et armure pour Geralt, des tenues alternatives pour Jaskier et l’armure du Nilfgaard, ainsi qu’une toute nouvelle quête. Cette mise à jour arrivera sur Nintendo Switch à une date ultérieure.

La version next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les joueurs et joueuses qui ont acheté une version précédente du jeu sur PlayStation 4, Xbox One et PC pourront le mettre à jour pour next-gen gratuitement. Une sortie dédiée à la next-gen est également disponible à l’achat en version numérique sur PlayStation Store et Microsoft Store, avec une version physique prévue à une date ultérieure.