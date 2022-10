Monster Train disponible sur iOS

Partager Facebook

Good Shepherd Entertainment et le studio indépendant Shiny Shoe annoncent la sortie de leur jeu de cartes roguelike Monster Train sur l’App Store. La version iOS du titre est disponible au prix de 11,99€ et comprend le jeu complet, le DLC “Wild Mutations”, ainsi que de nombreuses cartes et unités bonus qui ont été ajoutées au jeu depuis sa sortie officielle. Les joueurs en quête d’une expérience encore plus approfondie peuvent également se procurer le DLC “The Last Divinity”, disponible séparément au prix de 4,99€

Dans un train direction les enfers, affrontez des hordes de créatures venues du paradis pour éteindre la dernière flamme qui anime votre bûcher, au quatrième étage de votre embarcation infernale. Défendez votre précieuse cargaison sur trois niveaux simultanément en plaçant intelligemment vos créatures en fonction de celles de l’adversaire, améliorez vos unités et recrutez-en de nouvelles entre chaque combat pour résister à une opposition toujours plus forte. Avec des centaines de cartes à débloquer, six clans, douze héros au gameplay radicalement différent et une infinité de solutions pour vous sortir des nombreux défis proposés, Monster Train est une quête perpétuelle de la perfection stratégique dont aucune partie ne ressemble à la précédente !

Monster Train en bref :