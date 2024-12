Mortal Kombat 1 entame les fêtes de fin d’année avec des événements in-game

Partager Facebook

Cinq nouveaux événements du mode Tours du temps seront disponibles sous forme de mises à jour de contenu gratuites pour tous les possesseurs de Mortal Kombat 1. Il s’agit de Bloody Snow (19-25 décembre), Naughty List (21-26 décembre), A Christmas Krampus (23-30 décembre), ‘Twas the Night (25-30 décembre), et Final Present (26-30 décembre). Chaque événement offrira des récompenses exclusives, sous forme de nouvelles palettes de personnages, à ceux qui les complèteront.

Évènements et récompenses des Tours du Temps de Mortal Kombat 1 :

Bloody Snow Tower (19-25 décembre) – Palettes de personnage Yuletide Necromancer & Christmas Evil pour Quan Chi

Tower (19-25 décembre) – Palettes de personnage & pour Naughty List Tower (21-26 décembre) – Palettes de personnage Souls of Winter & Holiday Collection pour Ermac

Tower (21-26 décembre) – Palettes de personnage & Holiday Collection pour A Christmas Krampus Tower (23-30 décembre) – Palettes de personnage Holiday Hero & Winter Wonderman pour Takeda

Tower (23-30 décembre) – Palettes de personnage & pour ‘Twas the Night Tower (25-30 décembre) – Palettes de personnage Angel on High & Holidazzle pour Cyrax

Tower (25-30 décembre) – Palettes de personnage & pour Final Present Tower (26-30 décembre) – Palettes de personnages Eat, Drink and Be Lethal & Bah, Humbug pour Sektor

De plus, les joueurs peuvent acheter de nouveaux skins de personnages pour Frost (Kombattant Kameo) et Sareena (Kombattant Kameo), en plus des précédents déjà sortis Santa’s Helper Reptile, Krampus General Shao, et Mrs. Klause Kitana.​

Les nouveaux joueurs peuvent rejoindre le combat en cette période de fêtes grâce à Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns Kollection, disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store), comprenant le jeu principal Mortal Kombat 1, l’extension Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns, le précédent Kombat Pack et 1 250 cristaux de dragon (monnaie du jeu).

​Les possesseurs actuels de Mortal Kombat 1 peuvent prolonger leur expérience avec Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns, qui comprend une nouvelle extension de l’histoire et le Kombat Pack 2, composé des personnages jouables Cyrax, Sektor et Noob Saibot (tous disponibles dès maintenant), ainsi que des kombattants invités Ghostface (disponible dès maintenant) et un accès anticipé d’une semaine à Conan le Barbare (disponible le 21 janvier) et T-1000 Terminator (date de sortie à venir).