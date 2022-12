Mount & Blade II: Bannerlord Digital Companion est désormais disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

TaleWorlds Entertainment lance le Digital Companion de Mount & Blade II: Bannerlord, disponible au prix de 9,99 € en tant que DLC sur Steam, Epic et GoG, et sous forme d’application standalone sur les consoles PlayStation et Xbox. Les possesseurs actuels de la version PC du jeu recevront quant à eux le Digital Companion gratuitement. Ainsi, des millions de joueurs de Bannerlord à travers le monde se verront offrir le DLC pour célébrer la sortie officielle du jeu, en remerciement pour leur soutien sans faille durant sa phase d’Early Access.

Le Digital Companion de Mount & Blade II: Bannerlord comprend une histoire illustrée et doublée, qui explore l’univers de Calradia d’un point de vue inédit. Inspirée des récits de voyage de Marco Polo et d’Ibn Battûta, elle suit les traces d’un scribe à travers Calradia ayant pour mission de documenter ses voyages et découvertes pour Istiana – un personnage du jeu.

Le Digital Companion contient également une carte dessinée à la main du continent de Calradia, où le jeu prend place, ainsi qu’une collection de concept arts qui donne aux joueurs un aperçu du processus créatif derrière la suite acclamée de Warband. En complément, l’application inclut la musique du titre, et les joueurs peuvent l’écouter tout en parcourant le contenu du Digital Companion. Les textes sont entièrement localisés dans toutes les langues disponibles dans le jeu.

TaleWorlds Entertainment a également le plaisir d’annoncer la sortie de l’édition spéciale Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe, qui comprend le jeu ainsi que le Digital Companion pour 59,99 €. Le jeu de base, le Digital Companion et l’édition Digital Deluxe bénéficieront d’une remise de – 30 % sur PC (- 20 % sur consoles) à l’occasion des fêtes de fin d’année.