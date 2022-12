Have a Nice Death reçoit son ultime mise à jour en accès anticipé

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Executive Decisions, la dernière mise à jour de Have a Nice Death en accès anticipé, est disponible sur Steam. Ce nouveau contenu marque l’ultime mise à jour majeure du roguelike d’action délicieusement macabre avant sa sortie sur Nintendo Switch et PC (Steam et Steam Deck) le 22 mars 2023. Avec Executive Decisions, Have a Nice Death bénéficie d’une tonne de nouveau contenu, tel que des boss (dont un mini-boss caché !), des armes, des sorts, du contenu narratif et des décorations pour les fêtes de fin d’année. De plus, des améliorations importantes du confort de jeu ont été ajoutées, avec six nouveaux modes de difficulté, dont un pour les novices, et un nouveau système de métaprogression.

Voici la liste complète des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Executive Decisions :