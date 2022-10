Mount & Blade II: Bannerlord est désormais disponible sur PC, PlayStation et Xbox

Partager Facebook

Mount & Blade II: Bannerlord, le jeu de rôle sandbox acclamé par la critique de TaleWorlds Entertainment, sort aujourd’hui sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox One X et Xbox One S. Au Japon, les versions PlayStation du jeu seront disponibles le 10 novembre. Mount & Blade II: Bannerlord sort également sur PC dans sa version complète, après son lancement initial en Early Access en mars 2020.

Mount & Blade II: Bannerlord combine des batailles médiévales intenses et réalistes avec des éléments de stratégie dans le vaste continent sandbox de Calradia. 200 ans avant les événements du précédent titre, M&B: Warband, Bannerlord invite les joueurs à vivre la chute de l’empire calradien, et à jouer un rôle clé dans sa disparition… ou sa survie. Chaque joueur démarre son aventure en tant que guerrier de bas rang de l’une des principales factions du continent, et créé sa propre histoire en évoluant pour devenir un puissant commandant, ou même un roi. Aventurier ou marchant, antagoniste ou héro, juste seigneur ou cruel tyran : les joueurs graveront leur nom dans l’histoire de Calradia et façonneront un nouveau monde avec les cendres de l’ancien.

Cette sortie marque une étape importante dans l’histoire de la franchise Mount & Blade, considérée comme l’une des plus réussies et influentes de son genre. Mais TaleWorlds Entertainment souligne que le titre continuera à être mis à jour et à recevoir du nouveau contenu dans les mois à venir.