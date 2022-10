Du gameplay inédit pour ONE PIECE ODYSSEY dans la toute nouvelle bande annonce

Partager Facebook

Dans ONE PIECE ODYSSEY, les joueurs pourront explorer les différents endroits de la map, en incarnant les membres de l’équipage du Chapeau de Paille, avec la possibilité de changer de personnage quand ils le souhaitent. Chacun d’eux est doté de capacités uniques qui seront utiles pour explorer les environs et trouver ce qui doit être découvert.

Parallèlement au scénario principal, des histoires secondaires permettront à chaque membre de l’équipage du Chapeau de Paille de se mettre en valeur en utilisant ses compétences uniques pour accomplir des quêtes.

Enfin, les joueurs pourront recevoir de grosses récompenses en traquant de dangereux pirates. Grâce à chacun de ces modes, les joueurs ont plusieurs moyens de progresser dans le jeu.

ONE PIECE ODYSSEY propose des combats avec des attaques, des compétences et des items à utiliser, pour faire pencher la balance en faveur de l’équipage du Chapeau de Paille. Lors de ces combats, les joueurs peuvent utiliser différents personnages et types de compétences pour exploiter les faiblesses des adversaires, tout en utilisant des soins et des items, comme la nourriture préparée par Sanji, pour prendre le dessus. Les combats épiques du jeu offrent une mécanique unique où les joueurs surmontent des situations typiques dans ONE PIECE appelées aussi Mises en Scène et ont lieu lorsque des conditions de combat spécifiques sont réunies. Elles permettent de booster la progression du joueur et d’augmenter l’expérience de tout l’équipage du Chapeau de Paille après avoir réussi la mission.

ONE PIECE ODYSSEY est prévu sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox Series X|S, et PC le 13 janvier 2023.