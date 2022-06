MultiVersus : ApologyMan et Brokkr contre Spooky et Leviathan !

Partager Facebook

Les inscriptions sont ouvertes pour le tournoi MultiVersus à l’Evo (Evolution Championship Series) 2022 du 5 au 6 août avec 100 000 $ de cash prize !

Un tournoi 2 contre 2 de MultiVersus aura lieu lors des Evolution Championship Series 2022 (Evo), l’un des tournois de jeux de combat les plus importants et les plus anciens qui rassemble les meilleurs joueurs du monde entier. L’Evo aura lieu du 5 au 6 août au Mandalay Bay Resort & Casino à Las Vegas avec 100 000 dollars de cash prize. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.evo.gg/.

MultiVersus est un tout nouveau jeu vidéo de combat de plateforme gratuit qui proposera plusieurs modes en ligne, dont un format 2 contre 2 en équipe et un casting de personnages emblématiques dont Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn (DC) ; Sammy et Véra (Scooby-Doo) ; Bugs Bunny et le Diable de Tasmanie alias Taz (Looney Tunes) ; Arya Stark (Game of Thrones) ; Tom et Jerry ; Jake le chien et Finn l’humain (Adventure Time) ; Steven Universe et Grenat (Steven Universe) ; Le Géant de Fer (Le Géant de Fer); une créature originale extraordinaire nommée Chien-Renne, et bien d’autres à venir. La bêta ouverte de MultiVersus sera disponible en juillet 2022 sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4, les consoles Xbox Series X|S, Xbox One et PC avec une prise en charge complète du cross-play et un serveur dédié entièrement aux parties en ligne.