SEGA annonce HYENAS, un nouveau jeu de tir multijoueur haut en couleur

Avec une entrée audacieuse dans le genre le plus compétitif des jeux vidéo, HYENAS tient à se retrouver le plus vite possible entre les mains des critiques les plus importants, avec l’ouverture des inscriptions pour l’alpha fermée sur PC.

Dans HYENAS, le monde est en pièces… littéralement. Les milliardaires ont fini par s’installer sur Mars, laissant la Terre et les taxes loin derrière eux. La technologie antigravité qui leur a permis de décoller a dévasté la planète, et nous a laissé dans un bidonville instable qu’on appelle la « Fosse ». La seule chose qui les intéresse, ce sont des produits rares, des vestiges de la pop culture, qu’ils extraient des décombres pour les entasser dans leurs manoirs martiens.

Le moment est venu de tout récupérer. Les énormes vaisseaux centres commerciaux qu’on appelle cargos sont remplis à craquer d’icônes nostalgiques volées dans les décombres terrestres, et protégés par les mercenaires, les systèmes d’alarme et les drones militaires que seuls les ultrariches peuvent se payer. Assemblez une équipe de Hyènes en choisissant parmi un groupe hétéroclite de criminels aux techniques et aux armes uniques, pour grimper à bord, récupérer les marchandises, et vous carapater au plus vite.

C’est de la piraterie spatiale, des raids à mains armées où votre équipe de trois en affrontera quatre autres pour réussir le meilleur coup de filet et assurer l’extraction. Vous aurez autant besoin d’armes que de ruse ; chaque cargo est un bac à sable géant composé de systèmes qui s’entrecroisent et créent un nombre infini d’opportunités, pour l’équipe la plus habile, d’exploiter l’environnement, les systèmes de sécurité, les mercenaires et les équipes adverses pour prendre l’avantage.

Et quand tout part en vrille, combinez une grande mobilité et des combats mortels avec des zones d’apesanteur imprévisibles, et souvent actionnables, et vous obtenez des occasions incroyables d’exploiter votre environnement pour piéger et éliminer les autres équipes.

« Pour nous, le plus important pour garantir le succès d’un jeu de tir c’est de comprendre ce que veulent les joueurs, et ce qu’ils espèrent tirer de l’expérience. On sait qu’on tient un projet intéressant, mais aussi que l’état actuel des choses joue contre nous » explique le producteur exécutif, David Nicholson. « Pour faire concurrence aux plus grands jeux du domaine, on doit savoir le plus tôt possible ce que les joueurs pensent. Si ça vous intéresse, on aimerait vous emmener avec nous dans cette aventure. C’est pourquoi après l’annonce d’aujourd’hui, nous ouvrons aussi la première alpha publique. »

Un projet audacieux de la part d’un studio plusieurs fois récompensé, qui espère influencer les jeux de tirs comme Alien: Isolation a influencé les jeux d’horreur. Plus d’informations seront bientôt disponibles. Cependant, certaines fonctionnalités ont déjà été exclues de l’équation. HYENAS n’aura aucun système de pay-to-win. On trouvera parmi les marchandises des albums à autocollants Panini, une SEGA Mega Drive et des distributeurs PEZ.

HYENAS sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC en 2023.