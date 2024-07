MultiVersus lance sa saison 2

Partager Facebook

Tout droit sorti de la série animée d’action-aventure du même nom de Cartoon Network et Adult Swim, Samouraï Jack, équipé de son katana, est disponible au lancement de la saison 2 de MultiVersus. Beetlejuice, le démon farceur, arrivera plus tard dans la saison, juste avant la sortie de Beetlejuice Beetlejuice, la suite du film Beetlejuice de 1988 signée Tim Burton, au cinéma dès le 11 septembre.

​​

​Propulsé dans le futur par le démon maléfique Aku, le guerrier du nom de Samouraï Jack s’est lancé dans une quête sans relâche pour retourner dans le passé. Devenu maître dans l’art de l’épée et doté d’une incroyable agilité, il constitue un adversaire redoutable. Cette nouvelle vidéo de gameplay de MultiVersus met en avant les compétences de combat de Samouraï Jack, qui appartient à la classe Cogneur. Il utilise son katana mystique, son agilité et ses réflexes rapides pour expulser ses adversaires de la carte. La vidéo offre aussi un premier aperçu de la variante de personnage Jack le guerrier vertueux, disponible à l’achat en jeu le 23 juillet.

​​

​De plus, un mode classé en ce début de saison 2. Les joueurs peuvent ainsi s’affronter en 1 vs 1 et 2 vs 2, remporter des points de classement et gagner des récompenses cosmétiques exclusives en fonction de leur rang. La saison 2 inclus également le Château d’eau, une nouvelle carte où les joueurs peuvent s’affronter sur le célèbre Château d’eau de Warner Bros. Des clins d’œil surprises à des personnages et franchises populaires de Warner Bros Discovery les y attendent.

Développé par Player First Games, MultiVersus est disponible depuis le 28 mai en téléchargement gratuit sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Epic Games Store), avec une prise en charge totale du cross-play et de la cross-progression.