Pathfinder: Kingmaker est disponible sur Amazon Luna

Knights Peak Interactive, le label d’édition premium de MY.GAMES, annonce aujourd’hui l’arrivée du célèbre jeu de rôle Pathfinder: Kingmaker sur la plateforme de cloud gaming Amazon Luna. Le jeu a été ajouté au catalogue de Knights Peak à la création du label en juin dernier.

Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition est le premier jeu de rôle sur PC qui se déroule dans l’univers fantastique de Pathfinder. Construisez votre royaume dans un jeu de rôle inspiré des classiques du genre qui s’est déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires. Avec les contributions de vétérans de l’industrie et la musique d’Inon Zur, l’Enhanced Edition inclut les DLC payants Varnhold’s Lot, Beneath the Stolen Lands et Wildcard.

L’Enhanced Edition propose également de nombreuses améliorations par rapport au jeu d’origine et une multitude de nouveaux contenus tels que des capacités supplémentaires, de nouvelles armes, une nouvelle classe et bien plus encore. Le jeu a été largement rééquilibré et la gestion des royaumes a été améliorée pour rendre l’administration de vos terres plus facile et plus intéressante.