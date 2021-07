My Friend Pedro: Ripe for Revenge est mûr pour un retour tonitruant sur mobile !

Le studio Deadtoast et ses amis imaginaires de Devolver Digital ont la banane pour l’annonce de My Friend Pedro: Ripe for Revenge, un tout nouveau jeu d’action et d’aventure à venir sur Android et iOS : le sang, la poudre et les bananes s’y mélangent dans un feu d’artifice délirant, à télécharger gratuitement dès le 5 août prochain. Les amateurs de brutalité bananière peuvent se pré-enregistrer pour le meilleur carnage free-to-play de l’année à l’adresse revenge.myfriendpedro.com.

Ils ont kidnappé sa femme et ses enfants et l’ont laissé pour mort, mais il en fallait plus pour le décourager de retrouver ses petites bananes d’amour. Aidez votre ami Pedro à assouvir sa froide vengeance, un plat savoureux saupoudré de douilles et de délicieuses galipettes !

Catapultez-vous dans tous les sens à pieds, en moto ou même en skateboard dans des dizaines de niveaux bourrés d’action ! Enchaînez les cabrioles et les chorégraphies de haut vol pour multiplier votre score et, si vous avez la peau suffisamment dure, tenter votre chance dans le mode Blood Rush.