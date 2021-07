Encased dévoile un nouveau trailer de gameplay !

Partager Facebook

Prime Matter et Dark Crystal Games ont dévoilé un nouveau trailer de gameplay pour Encased, leur prochaine dystopie en vue isométrique qui sortira cet automne en version dématérialisée sur PC via Steam, Epic et GOG. Ce trailer dévoile les personnages, les scènes, et les armes présents dans les trois actes, et montre des images jamais présentées auparavant. Les joueurs peuvent ainsi découvrir les dangers et défis auxquels ils feront face tandis qu’ils arpentent les terres dévastées.

À propos d’Encased :

Situé dans une version alternative de 1976, un gigantesque et mystérieux artefact, le dôme, est découvert dans un désert reculé. L’immense structure regorge de technologies incroyables, en avance de plusieurs siècles, qui pourraient faire progresser l’humanité d’un pas de géant dans ses progrès scientifiques. Vous êtes l’une des personnes sélectionnées pour entrer à l’intérieur.

Les joueurs démarrent avec l’une des cinq disciplines disponibles : Scientifique, ingénieur, agent de sécurité, manageur ou encore criminel. Ce choix de départ aura un effet direct non seulement sur leurs stats initiales et leurs spécialisations, mais leur ouvrira (ou leur supprimera) également des dialogues uniques au cours de leur aventure. Après avoir pénétré au sein du dôme et fini le premier niveau, un cataclysme se déchainera et transformera ce qui était l’espoir de demain en un monde désolé.

Les joueurs participeront à des combats tactiques au tour par tour, exploreront les terres, les bunkers et les abris situés dans le dôme. Leurs décisions auront des conséquences sur la finalité de l’histoire. De plus, ils devront éviter les anomalies et trouver de mystérieux artefacts à l’aide de leurs capacités et armes à améliorer.

Lors de son voyage sous le dôme, notre protagoniste rencontrera des factions qui s’affrontent pour le pouvoir. Chacune ayant sa propre vision de l’avenir de l’humanité, ce qui affectera la fin.

Notre héros évoluera dans l’histoire, seul ou accompagné d’un personnage unique, comme Yoko, un enfant robot qui essaie de se découvrir et comprendre qui il est, ou encore Sparrow, un justicier mystérieux et bien d’autres personnages atypiques.

S’inspirant de livres comme Roadside Picnic, les mécaniques de jeu d’Encased sont tirées de RPG et jeux de survie.