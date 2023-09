MY.GAMES annonce un changement de direction : Elena Grigorian est nommée au poste de PDG

Partager Facebook

MY.GAMES, éditeur et développeur de jeux vidéo européen dont le siège est situé à Amsterdam, annonce aujourd’hui qu’Elena Grigorian a été nommée PDG de la société, après avoir occupé le poste de Chief Strategy Officer. Vladimir Nikolsky, cofondateur et précédent PDG de MY.GAMES, a démissionné de son poste, transférant ses responsabilités à Elena Grigorian.

« Il y a un an, nous avons conclu un accord qui a considérablement changé le cours de la société et lui a permis d’atteindre de nouveaux sommets, » explique Vladimir Nikolsky, « Malgré les défis sur notre chemin, MY.GAMES a non seulement atteint tous les objectifs commerciaux de la première année suivant l’accord, mais a également étendu son influence dans le monde entier tout en continuant à divertir les joueurs avec de nouvelles expériences immersives. Aujourd’hui, après avoir rempli tous les engagements fixés il y a un an, je passe la barre à un nouveau capitaine. J’ai le plaisir de vous présenter Elena en tant que nouvelle PDG, conformément aux modalités convenues avec notre actionnaire lorsque nous nous sommes engagés dans la restructuration de la société. Ses qualités exceptionnelles, qui englobent ses compétences en matière de gestion, sa grande expérience des affaires internationales, son impressionnante vision stratégique, sa créativité, et son leadership inspirant, font d’elle la personne idéale pour ce poste.«

Elena Grigorian fait partie intégrante de MY.GAMES depuis sa création, tout d’abord en tant que directrice marketing. Avec plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie du jeu, dont huit ans à un poste à responsabilités dans la division jeux vidéo de Disney, Elena est largement reconnue comme une experte en marketing et en gestion stratégique. Sous la direction d’Elena, MY.GAMES a franchi des étapes remarquables. Elle a constitué une équipe marketing qui a joué un rôle déterminant dans la réalisation du plein potentiel de plus de 70 jeux de la société, ce qui a permis de multiplier par 14 les investissements marketing et de quadrupler les activités de la société. Elena a supervisé la stratégie, les investissements et le marketing au sein de MY.GAMES et a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de stratégies de positionnement et de communication visant à promouvoir les jeux sur les marchés importants, notamment l’Europe, l’Asie et les États-Unis.

« Je suis ravie de prendre mes nouvelles fonctions de PDG de MY.GAMES, » déclare Elena Grigorian fraichement nommée, « Au cours de l’année écoulée, notre société a entamé un parcours remarquable, marqué par l’ouverture de nouveaux bureaux et marchés, le lancement de produits innovants, l’exécution de campagnes à grande échelle et l’établissement de partenariats significatifs. Notre engagement en faveur de la croissance reste inébranlable, et nous avons une grande quantité de titres et d’annonces passionnantes en réserve pour l’avenir. L’année 2024 s’annonce comme encore plus importante pour nous.«

Au cours de l’année écoulée, et suite au changement d’actionnaire et à la restructuration de l’entreprise, MY.GAMES a étendu sa présence dans le monde en ouvrant de nouveaux bureaux aux Émirats Arabes Unis, en Serbie, en Géorgie et en Arménie. La société a dévoilé des titres passionnants, dont War Robots : Frontiers (en accès anticipé), Little Big Robots et HAWKED (en bêta ouverte), ainsi que de nombreux jeux mobiles captivants. Les produits phares du portefeuille de l’entreprise, tels que Rush Royale, War Robots, Hustle Castle, Left to Survive et Grand Hotel Mania, ont enregistré une croissance substantielle de leur chiffre d’affaires et de leur nombre d’installations. Par exemple, Rush Royale a été installé plus de 63 millions de fois et a généré 230 millions de dollars de revenus, tandis que War Robots peut se targuer d’avoir dépassé les 250 millions d’inscrits et d’avoir généré plus de 750 millions de dollars de revenus depuis son lancement.