My Hero Academia revient sur Fortnite avec de nouveaux objets, des quêtes et des tenues exclusives

Les étudiants de l’U.A. High School sont de retour pour une nouvelle mission ! Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, et Mina Ashido de My Hero Academia débarquent dans la boutique d’objets. L’objet Mur de Glace de Todoroki, le retour du Deku’s Smash ainsi que de nouvelles quêtes Deku et Todoroki arrivent sur Fortnite.