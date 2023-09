Infomaniak lance une app Mail open source : une alternative suisse à Gmail qui respecte la vie privée

Partager Facebook

Reconnu en Europe pour son engagement pour l’écologie et la vie privée, le prestataire cloud suisse Infomaniak lance la première version publique de son application mail après plusieurs mois de test fermé. Open source, développée en Suisse et sans publicité, Infomaniak Mail aide les utilisateurs à se prémunir contre les fraudes et les risques de sécurité. Il s’agit d’une alternative éthique complète pour gérer sa messagerie et ses fichiers dans un cloud souverain qui développe la maîtrise technologique et innove pour un numérique durable et vertueux pour l’économie locale.

Une alternative éthique aux services gratuits des géants du Web

« Avec Infomaniak Mail, nous voulions que les parents et les particuliers aient une réelle alternative éthique aux géants du Web qui ont beaucoup trop d’emprise sur les données et la vie privée des gens. Tout le monde peut maintenant gérer ses e-mails et ses fichiers dans un cloud durable, indépendant et qui contribue directement à développer l’économie et la maîtrise technologique de la Suisse. » Marc Oehler, CEO d’Infomaniak

Quand on veut se créer une adresse mail gratuite avec un cloud pour ses photos et ses documents, on est toujours confronté au même problème. D’un côté, les géants du Web misent sur des fonctionnalités avancées et abusent de la vie privée des utilisateurs pour développer leurs IA et vendre des publicités en contrepartie. De l’autre, les messageries chiffrées sont compliquées et limitées en fonctionnalités et en stockage, ce qui freine leur adoption.

Sécurisé, respectueux de la vie privée et durable

« Il reste aujourd’hui très peu de solutions mail qui sont développées et hébergées en Suisse, et encore moins par des entreprises indépendantes qui ne délocalisent pas tout à l’étranger. C’est précisément cette maîtrise qui nous permet de ne jamais avoir à faire de concessions sur nos valeurs et de développer nos engagements sur la durée ». Boris Siegenthaler, fondateur et directeur stratégique d’Infomaniak

Infomaniak Mail aide activement les utilisateurs à se prémunir contre les risques de sécurité et les fraudes :

Signalement et protection automatique contre les hameçonnages (phishing)

Protection automatique contre les virus et les messages indésirables (spams)

Signalement des messages provenant de nouveaux expéditeurs ou de contacts non ajoutés au carnet d’adresses

Blocage automatique des contenus distants potentiellement dangereux

Verrouillage de l’app par Face ID ou la méthode de verrouillage de l’appareil

Infomaniak développe ses propres centres de données et son service mail depuis plus de 20 ans et gère près de deux millions d’adresses mail professionnelles en Suisse et en Europe. Que les utilisateurs accèdent à leurs e-mails depuis l’interface en ligne mail.infomaniak.com ou depuis la nouvelle app Mail, l’accès se fait directement aux serveurs d’Infomaniak de manière chiffrée, ce qui empêche toute récupération des e-mails par une société tierce via un accès IMAP par exemple. Cet accès sécurisé direct assure aussi la disponibilité du service à l’étranger lorsque les fournisseurs d’accès Internet (FAI) bloquent certaines connexions IMAP vers des services étrangers.

L’app Mail d’Infomaniak est open source. Les développeurs du monde entier peuvent lire son code, voir les autorisations d’accès qui sont demandées par l’app et vérifier comment elles sont utilisées pour accéder aux données de l’utilisateur.

Les données sont stockées en Suisse dans le respect de la LPD et du RGPD. Pour garantir un niveau de sécurité maximale, elles sont répliquées en permanence sur trois supports répartis dans les centres de données d’Infomaniak en Suisse, lesquels sont exclusivement alimentés par de l’énergie renouvelable certifiée, refroidis sans climatisation avec de l’air filtré et régulièrement récompensés pour leur efficience énergétique.

Une solution mail suisse avec 20 Go gratuit

Il suffit de télécharger l’app Infomaniak Mail depuis l’App Store, Google Play ou F-Droid pour entrer dans l’écosystème sécurisé d’Infomaniak. Les nouveaux utilisateurs peuvent se créer un compte gratuit avec une adresse @etik.com @ik.me ou @ikmail.com et les clients professionnels peuvent se connecter immédiatement pour gérer leurs adresses avec leur propre nom de domaine. Dans sa version gratuite, la messagerie d’Infomaniak offre 20 Go pour stocker ses e-mails et 15 Go pour partager et synchroniser ses documents et ses photos dans le cloud suisse d’Infomaniak.

L’application se prend immédiatement en main. Depuis les actions avancées du menu principal, il est possible de récupérer automatiquement les e-mails d’une ancienne adresse Gmail, Outlook, etc. Pour le reste, l’app va continuer d’évoluer et offre déjà toutes les fonctionnalités courantes pour gérer ses e-mails efficacement :

Envoi et réception d’e-mails avec les adresses Infomaniak

Transfert, déplacement, etc. des messages

Classement des e-mails dans des dossiers personnalisés

Recherche rapide avec des filtres (favoris, destinataires, pièces jointes, etc.)

Notifications instantanées des nouveaux messages

Personnalisation de l’expérience utilisateur (couleurs, options de balayage, etc.)

Protection avancée contre les virus, l’hameçonnage et les spams

Accès sécurisé avec la méthode de verrouillage de l’appareil (Face ID, etc.)

Synchronisation des contacts et des rendez-vous sur tous les appareils via l’interface en ligne https://mail.infomaniak.com

Des services gratuits où l’utilisateur n’est pas le produit

« Notre modèle d’affaires repose sur la vente de nos solutions payantes. Nous n’exploitons et ne revendons pas les données de nos clients à des tiers, et les données personnelles qui sont demandées à l’inscription sont strictement récoltées pour des raisons d’authentification et de sécurité. » Tiago Pedro, Data Protection Officer chez Infomaniak

En dehors des limites de sécurité suivantes qui sont courantes dans l’industrie, l’offre mail gratuite d’Infomaniak est conçue pour que les utilisateurs puissent en faire leur adresse principale dans le cadre d’un usage privé normal :