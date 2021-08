NCSOFT et Harmonix invitent les joueurs à la Block Party FUSER

Des DLC gratuits chaque jeudi du mois d’août

NCSOFT et Harmonix Music Systems invitent aujourd’hui les joueurs à participer à la Block Party FUSER du mois d’août.

Des chansons de DLC sortiront tout au long du mois d’août. Ces chansons sortiront le jeudi dans la Diamond Shop, et non dans les boutiques habituelles du jeu ou des plateformes. Cela veut dire que les chansons seront disponibles pour une durée limitée.Du 6 au 16 août, les joueurs recevront le double de diamants en récompense pour tous les événements. Tous les articles de la Diamond Shop seront à -50 %.

La Diamond Shop est mise à jour plusieurs fois par semaine, avec des nouveautés ou d’anciens articles pour les avatars de DJ et les scènes, ainsi qu’avec de nouveaux titres ou instruments.

Cette semaine, les développeurs ont organisé un événement où les diamants coulent à flots, la Block Party FUSER. Elle met avant une sélection de DLC sortis ces derniers mois. Les joueurs devront remplir leur bac de disques avec les chansons de DLC suivantes pour pouvoir participer.

Alesso & Armin van Buuren – Leave A Little LoveATB, Topic,

A7S – Your Love (9PM)

Imagine Dragons – Follow You

Joel Corry ft. MNEK – Head & Heart

Machine Gun Kelly & blackbear – my ex’s best friend

Masked Wolf – Astronaut In The Ocean

Tiësto – The Business

Zara Larsson – Look What You’ve Done