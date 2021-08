Xbox Game Pass août 2021

Partager Facebook

Microsoft a dévoilé les titres qui vont figurer dans le Xbox Game Pass du mois d’août 2021. La sélection fait la part belle aux Rogue Like, mais n’oublie pas de ravir tout le monde. Par contre, GTA V quittera la plateforme dès le 8 août. Vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Voici la liste des titres du mois d’août 2021 :



Curse of the Dead Gods (Cloud, Console & PC) — 5 août

Dodgeball Academia (Cloud, Console & PC) — 5 août

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console & PC) — 5 août

Lumines Remastered (Cloud, Console & PC)— 5 août

Skate (Console) EA Play — 5 août

Skate 3 (Cloud) EA Play — 5 août

Starmancer (Game Preview) (PC) — 5 août

Art of Rally (Cloud, Console & PC)— 12 août

Hades (Cloud, Console & PC) — 13 août

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC) — 17 août