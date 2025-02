Netatmo Caméra Intérieure Advance : la dernière innovation pour un foyer sécurisé

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Netatmo, leader français de la Smart Home, sécurise la maison de ses utilisateurs depuis plusieurs années grâce à des Caméras de Surveillance, des Systèmes d’Alarme et à la Serrure Intelligente. La marque étend sa gamme de produits de sécurité aujourd’hui avec une nouvelle Caméra Intérieure Advance, pour protéger son logement tout en respectant la vie privée.

Protégez votre foyer…

La nouvelle Caméra Intérieure Advance incarne parfaitement la philosophie de la marque Netatmo. Il s’agit d’un produit simple à installer, au design élégant et discret et qui s’intégrera facilement dans le quotidien de ses utilisateurs.

Dans un monde où les notifications sont omniprésentes, Netatmo s’engage à simplifier la vie de ses utilisateurs, leur permettant de se concentrer sur l’essentiel. La Caméra Intérieure Advance Netatmo protège le domicile sans déranger inutilement.

Grâce à des algorithmes améliorés, hérités du succès de la première caméra, Netatmo réduit le nombre de notifications intempestives pour n’alerter les utilisateurs que lorsque c’est vraiment nécessaire, leur permettant ainsi de réagir efficacement.

…et votre vie privée

Sur le marché des caméras intelligentes, la protection de la vie privée est une priorité essentielle, surtout lorsqu’il s’agit d’installer un dispositif à l’intérieur de son foyer. Les utilisateurs recherchent des fonctionnalités leur offrant une tranquillité d’esprit totale. C’est pourquoi Netatmo place la

confidentialité au cœur du développement de ses produits, en veillant à ce que les données personnelles soient protégées automatiquement et en limitant au maximum les risques d’atteinte à la vie privée. C’est donc tout naturellement que l’une des principales innovations de cette nouvelle caméra répond à cette problématique : la fonction « Netatmo Smart Privacy ». La Caméra Intérieure Advance est dotée d’un volet de confidentialité mécanique qui s’active intelligemment grâce à la reconnaissance faciale et à la géolocalisation. Lorsque l’utilisateur rentre chez lui, le volet se ferme automatiquement pour garantir qu’aucune image n’est capturée. À l’inverse, grâce à la technologie de geofencing, la caméra détecte son départ et rouvre le volet dès qu’il quitte le périmètre de son domicile.

Installation sans effort et autonome

La nouvelle Caméra Advance est disponible en noir et blanc et peut être installée de trois manières différentes : sur un meuble, sur le plafond ou sur un mur, à l’aide d’un support mural. De plus, grâce à sa rotule pivotante et son angle de vue de 130°, elle permet de surveiller chaque pièce de manière optimale.

De plus, pour offrir une flexibilité maximale à sa caméra, la marque propose deux accessoires : l’un permettant la connexion en PoE et l’autre assurant une intégration parfaite à la place d’une prise électrique.

Même si la marque insiste sur sa volonté de proposer des produits qui se différencient par leur valeur ajoutée fonctionnelle, elle n’a pas, pour autant, délaissé les caractéristiques techniques du produit.

Elle offre, entre autres, grâce à son puissant processeur de signal d’image intégré, des images d’une qualité 2K HDR à 30 images par seconde, garantissant des résultats clairs, nettes et détaillées.

Par ailleurs, ce produit est compatible avec les bandes 2,4 GHz et 5 GHz et s’adapte à tous les réseaux domestiques. Elle utilise également la technologie MIMO qui améliore significativement la couverture et la qualité du streaming vidéo en HD en utilisant plusieurs antennes pour envoyer et recevoir des données.

Pour répondre aux divers besoins des utilisateurs, des microphones de haute qualité ont été intégrés, permettant non seulement de communiquer à travers la caméra, mais aussi de s’adapter à des usages variés tels que la surveillance des enfants ou le maintien à domicile des aînés. Là encore, Netatmo a soigné l’intégration de cette nouvelle fonctionnalité en utilisant la technologie beamforming. Grâce à cette dernière, la Caméra ne laisse passer aucun bruit environnant. Ses deux microphones captent et optimisent le son pour éliminer les échos. Son haut-parleur de 80 dB vous permet de réagir et communiquer à distance instantanément avec clarté.

Autre détail, la nouvelle Caméra Netatmo est filaire, et non sur batterie. Ce choix, assumé par Netatmo, vise à garantir que l’utilisateur n’ait pas à se préoccuper de son produit au quotidien. Une fois installée, il n’aura donc aucunement besoin de recharger la batterie, d’ajuster la vue ni de renouveler un abonnement.

Enfin, la Caméra Intérieure Advance peut interagir avec la Sirène Intelligente Netatmo ainsi qu’avec les Caméras Extérieures, qu’elles soient équipées ou non de sirène. Cette interconnectivité permet de créer un véritable système d’alarme, offrant une protection complète et intégrée pour votre domicile.

De plus, l’application Home + Security regroupe une large variété de produits, y compris ceux des marques Legrand et Bticino, pour couvrir tous les aspects de la sécurité. Que ce soit pour la surveillance (Caméras, alarmes…), la sécurité domestique (Détecteurs de Monoxyde de Carbone et de Fumée), ou encore le contrôle d’accès (Serrure Intelligente, portiers…), l’application offre une solution complète et cohérente pour protéger votre maison.

Tarif et disponibilité

La Caméra Netatmo Advance sera disponible à partir du 19 février 2025 au prix de 229,99 CHF sans frais cachées ni frais d’abonnement à rajouter.

Le produit sera disponible sur www.netatmo.com et chez la plupart des sites de ventes en ligne partenaires, des enseignes spécialistes et de bricolage.