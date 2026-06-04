Le remake du titre emblématique, mêlant réflexion et suspens, est désormais disponible sur PC et consoles

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The 7th Guest Remake est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, proposant ainsi une version moderne entièrement recréée du célèbre titre d’aventure et de réflexion. La version Nintendo Switch sera disponible ultérieurement.

Près de trois décennies après que l’original a contribué à définir les premiers codes de la narration interactive, The 7th Guest Remake reconstruit le célèbre manoir d’Henry Stauf. Performances graphiques modernes, énigmes repensées et nouvelle captation vidéo volumétrique vont venir plonger les joueurs au cœur du manoir et de son histoire.

Dans ce légendaire manoir Stauf, six invités ont été conviés dans des circonstances mystérieuses. Tout en explorant des couloirs changeants et des pièces en constante évolution, les joueurs devront tenter de résoudre des énigmes de plus en plus complexes et de découvrir la vérité qui se cache derrière l’énigmatique fabricant de jouets, Henry Stauf.

Des énigmes repensées pour une nouvelle génération

Cette nouvelle version propose une refonte des énigmes qui intègre les défis directement au manoir et son histoire. Chaque énigme est liée à l’univers du jeu, encourageant ainsi l’exploration, l’observation et la découverte, tandis que les joueurs découvrent comment chaque pièce s’inscrit dans le mystère global.

Capture volumétrique cinématographique

L’une des caractéristiques principales de The 7th Guest Remake est son utilisation de nouvelles captation volumétriques réalisées spécialement pour le jeu. De véritables acteurs ont été enregistrés en 3D intégrale puis intégrés directement à l’univers du jeu, permettant aux personnages d’exister au cœur du manoir plutôt qu’en marge de celui-ci.

The 7th Guest Remake est disponible dès maintenant sur PC , PlayStation 5 et Xbox Series X|S . La version Nintendo Switch sera disponible ultérieurement. Une remise de lancement de 15% est disponible sur Steam et Xbox Series X|S jusqu’au 18 juin 2026.

Vertigo Games a également annoncé que les propriétaires de The 7th Guest VR sur Steam ou PlayStation recevront le remake sans frais supplémentaires au lancement. De la même manière, les joueurs achetant le remake sur Steam/PlayStation 5 bénéficieront d’un accès gratuit à The 7th Guest VR sur Steam VR/PlayStation VR2.