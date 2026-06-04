La route vers le Yu-Gi-Oh! World Championship commence dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL

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es Duellistes peuvent prendre part à des qualifications en deux phases pour permettre à leur équipe de décrocher une place au Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 (WCS 2026) et de s’affronter pour le titre de meilleure équipe au monde. Pour célébrer le début des qualifications, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL lance une campagne spéciale proposant de superbes récompenses.

La première phase des qualifications promet des Duels intenses, les Duellistes devront atteindre le DLv. 20 pour progresser ensuite vers les qualifications régionales. Une sélection de Duellistes atteignant les meilleurs rangs des qualifications Régionales accédera ensuite au prestigieux WCS 2026 pour disputer pour le titre aux côtés de 2 coéquipiers à Tokyo, au Japon.

Qualifications Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL :

1ère phase : du 10 au 22 juin CEST

Qualifications régionales : du 19 au 22 juin CEST

Nombre d’équipes qualifiées par région :

Japon = 2

EMEA + ANZ = 1

Amérique du Nord = 1

Amérique latine = 1

Asie = 1

Pour célébrer le début des qualifications, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL lance une campagne spéciale en jeu, proposant de nombreuses récompenses aux Duellistes. Différents bonus de connexion seront offerts, avec notamment la carte UR Numéro C101 : Honneur Silencieux TÉNÈBRES (Finition Royale).

Voici la liste complète des bonus de connexion :

Jour 1 : Numéro C101 : Honneur Silencieux TÉNÈBRES (Finition Royale)

Jour 2 : Gemmes x300

Jour 3 : Gemmes x100

Jour 4 : Gemmes x100

Jour 5 : Gemmes x100

Jour 6 : Gemmes x100

Jour 7 : Icône Numéro C101 : Honneur Silencieux TÉNÈBRES

Jour 8 : Gemmes x100

Jour 9 : Gemmes x100

Jour 10 : Gemmes x100

En plus des bonus de connexion, de nombreux contenus font leur arrivée dans la boutique. Des cartes à Illustration Alternative, dont des cartes à Illustration Étendue, sont disponibles dans des Packs Sélection, des Packs Secrets et d’autres contenus pour une durée limitée, ainsi que des lots de célébration proposés. Bien que ces contenus soient disponibles pour une durée limitée, les Duellistes auront la possibilité de les obtenir lors de futures mises à jour.

Voici une liste de quelques-uns des items que les Duellistes peuvent attendre :

Miroirjade le Dragon de la Lame de Glace (Illustration Alternative – Illustration Étendue)

(Illustration Alternative – Illustration Étendue) Déploiement Fusion (Illustration Alternative)

(Illustration Alternative) Poussée des Triples Tactiques (Illustration Alternative)

(Illustration Alternative) Albaz le Déchu (Illustration Alternative)

(Illustration Alternative) Formidable Ecclésia, la Vertueuse (Illustration Alternative)

(Illustration Alternative) Aluber le Fou de Despia (Illustration Alternative)

(Illustration Alternative) Éclatante Cartésia, la Vertueuse (Illustration Alternative)

(Illustration Alternative) Impulsion Dominus (Illustration Alternative – Illustration Étendue)

Lot Road to Worlds! 2026 Branded Deluxe Mate :

Pack Secret « Abysses Alba » x20 (2 cartes Ultra Rares garanties)

Deluxe Mate « Albaz le Déchu & Miroirjade le Dragon de la Lame de Glace »

» Fond d’écran « Poussée des Triples Tactiques »

» Fond d’écran « Déploiement Fusion »

» Fond d’écran « Les Vertueuses Vestales »

» Icône « Déchu du Dragon Blanc »

» Cadre d’Icône Deluxe

Lot Road to Worlds! 2026 Branded Collection :

Pack Secret « Abysses Alba » x10 (1 carte Super Rare garantie)

Protège-carte Deluxe ( Albaz & Ecclésia )

) Dossier de Collection ( Le Déchu & La Vertueuse )

) Pièce ( Albaz le Déchu )

) Carte ( Dogmatika Ecclésia, la Vertueuse ) (Finition Royale / Illustration Alternative)

) (Finition Royale / Illustration Alternative) Carte (Dogmatika Fleurdelis, l’Adoubée) (Finition Royale / Illustration Alternative)

Deck de Structure :