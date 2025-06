Netatmo dévoile la nouvelle Station Météo ORIGINAL, une nouvelle génération enrichie et modernisée

Partager Facebook

Il y a 13 ans, l’entreprise française Netatmo lançait son tout premier produit : la Station Météo. Le nom même de Netatmo, contraction de « Net » pour Internet et « Atmo » pour atmosphère, incarne cette ambition fondatrice. Véritable pionnière dans le domaine des objets connectés, la Station Météo s’est rapidement imposée comme une référence, actualisée régulièrement et progressivement toutes ces années pour la rendre toujours plus fiable, pratique et facile à utiliser. Aujourd’hui, Netatmo rend hommage à cette icône en dévoilant une version revisitée, fidèle à son héritage mais résolument tournée vers l’avenir.

Un design iconique…

Fidèle au design iconique qui a accompagné les débuts de la marque, la nouvelle Station Météo ORIGINAL conserve l’élégance minimaliste qui a séduit les utilisateurs à travers le monde. Avec l’introduction de deux nouvelles couleurs tendance : « Sable », un beige doux et chaleureux, et « Menthe », un vert pastel rafraîchissant qui sera disponible prochainement. La Station Météo ORIGINAL devient plus qu’un simple objet connecté : elle s’impose comme un véritable objet de décoration, capable de s’intégrer harmonieusement dans tous les styles d’intérieur et extérieur, du plus contemporain au plus classique.

…des données ultra-précises…

Depuis son lancement, la Station Météo Netatmo s’est imposée comme une référence incontournable pour les utilisateurs souhaitant mieux comprendre leur environnement. Grâce à ses capteurs de haute précision, elle permet de mesurer en temps réel la température, l’humidité, la qualité de l’air intérieur, la pression atmosphérique et le niveau sonore, offrant ainsi une vision complète et personnalisée du climat domestique. Ces fonctionnalités éprouvées ont fait le succès de la Station, en la rendant aussi utile au quotidien qu’intuitive à utiliser.

Aujourd’hui, Netatmo va encore plus loin en enrichissant son produit phare de deux nouvelles données majeures : l’indice UV et ensoleillement et le suivi du pollen.

· L’indice UV et l’ensoleillement sont présentés sur une échelle de 0 à 11+ : aucun, faible, modéré, élevé, très élevé et extrême. Lorsque l’indice UV atteint un niveau élevé, l’application Netatmo Weather affiche le message suivant :

« Sans protection, des problèmes de peau peuvent survenir rapidement. Protégez-vous efficacement : portez des vêtements couvrants, des lunettes de soleil et appliquez une crème solaire à haute protection. Restez vigilant, même par temps nuageux. »

Cet avertissement vise à sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’exposition solaire, en particulier durant les périodes estivales ou pour les personnes à la peau sensible.

L’utilisateur bénéficie également d’une vue projetée de l’évolution de l’indice UV sur les 24 prochaines heures, lui permettant d’anticiper les périodes à risque et de planifier ses activités extérieures en toute sérénité. Cette fonctionnalité offre une lecture claire et intuitive des pics d’exposition, afin d’adopter les bons réflexes au bon moment, que ce soit pour une sortie en famille, une séance de sport ou simplement un moment de détente au soleil.

En complément, la Station Météo ORIGINAL propose désormais une analyse enrichie de l’ensoleillement : l’utilisateur peut consulter en un coup d’œil la durée totale d’ensoleillement restante dans la journée, l’heure précise du prochain événement solaire (lever ou coucher du soleil), ainsi qu’un détail heure par heure du pourcentage d’ensoleillement prévu sur les 24 heures à venir. Ces données permettent une meilleure compréhension du rythme solaire et une gestion optimisée du quotidien, notamment pour les amateurs de jardinage, les sportifs ou encore les passionnés de photographie.

· La nouvelle donnée de suivi du pollen répond à un besoin croissant chez les personnes allergiques, en fournissant des données localisées et mises à jour en temps réel sur la concentration de trois types de pollen dans l’air : arbres, herbacées et graminées. Ces niveaux sont classés selon une échelle à cinq paliers : aucun, faible, modéré, élevé et très élevé.

Par exemple, si le taux de pollen atteint un niveau très élevé, l’application Netatmo Weather avertit l’utilisateur avec le message suivant :

« L’air est saturé de pollen : des réactions allergiques intenses sont à prévoir pour les personnes sensibles. Il est recommandé d’éviter les activités prolongées en extérieur. »

Pour chaque type de pollen, l’utilisateur bénéficie également d’une vue projetée sur les trois prochains jours, lui permettant d’anticiper les pics d’exposition et d’adapter ses activités en conséquence. Cette prévision détaillée aide les personnes allergiques à mieux planifier leurs déplacements ou leurs moments en extérieur, en identifiant à l’avance les journées les plus à risque pour leur santé respiratoire.

Ces nouvelles données sont le fruit d’une écoute attentive de la communauté Netatmo. En effet, au cours des dernières années, nombreux sont les utilisateurs qui ont exprimé le souhait de disposer d’informations plus précises sur les niveaux de pollen et d’ensoleillement et l’exposition aux indices UV. En intégrant ces données à la Station Météo ORIGINAL, Netatmo répond à une demande concrète et renforce son engagement à proposer des produits connectés qui s’adaptent aux besoins réels du quotidien.

…et des alertes intelligentes.

La Station Météo ORIGINAL vous accompagne au quotidien grâce à un système de notifications intelligentes, envoyées en temps réel directement sur votre smartphone. Vous pouvez choisir parmi des alertes préconfigurées ou créer vos propres notifications en fonction de vos priorités. Un risque de gel ? Protégez votre véhicule à temps. Le niveau de CO2 dans une pièce devient élevé ? Vous recevez une alerte pour aérer. Ces alertes sur mesure font de la Station Météo un véritable assistant personnel pour le confort quotidien.

Un historique détaillé pour analyser chaque évolution.

Depuis l’application Netatmo Weather, il est possible d’accéder facilement à toutes les données collectées par la Station Météo ORIGINAL. Les variations de l’environnement peuvent être visualisées rapidement, permettant d’identifier les tendances qui impactent le quotidien. Par exemple, l’évolution de la température et du taux de CO₂ durant la nuit peut être analysée pour améliorer la qualité du sommeil. La nouvelle Station Météo Netatmo permet de suivre les conditions météorologiques en temps réel et d’identifier les tendances à long terme. C’est l’outil indispensable pour une vie plus saine et informée !

Prix et disponibilité

La Station Météo ORIGINAL sera disponible officiellement à partir du 10 juin 2025 au prix de CHF 149,99 sans frais cachés, ni frais d’abonnement à rajouter. Pour tout achat de la Station Météo ORIGINAL sur la boutique en ligne Netatmo, une réduction de 50% sur un accessoire météo au choix entre le Pluviomètre, l’Anémomètre et l’Abri et sera appliquée.

Le produit sera disponible sur www.netatmo.com, ainsi que chez la plupart des sites de ventes en ligne partenaires, des enseignes spécialisées et de bricolage.