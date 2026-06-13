Avis – EA Sports UFC 6: Plus agréable, immersif et accessible, l’évolution que l’on attendait ?

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après des mois d’attente et une pluie d’annonces techniques, l’octogone d’EA Sports s’ouvre enfin pour accueillir une nouvelle génération de combattants. Mené par les figures emblématiques d’Alex Pereira et Max Holloway, ce nouvel opus se présente non pas comme une révolution de palais, mais comme un raffinement particulièrement agréable et ciblé de la simulation de MMA. Dès les premiers instants dans les menus, le jeu capte l’attention et pose une ambiance électrique grâce à une bande-son toujours au top, mêlant rythmes percutants et morceaux éclectiques qui installent immédiatement l’atmosphère des grands soirs de pay-per-view. C’est sur des bases immersives solides que le titre nous invite à enfiler les gants pour découvrir ce qu’il a réellement dans le ventre.

Cet avis est basé sur la version PlayStation 5 (PS5 Pro) du titre. EA Sports UFC 6 est disponible sur Xbox séries et PlayStation 5

Accessibilité sur-mesure : du néophyte à l’expert

L’un des plus grands succès de cet épisode réside dans son onboarding et sa flexibilité immédiate. La prise en main se révèle excellente, notamment parce que les développeurs ont compris l’importance de laisser le joueur maître de son expérience et de son apprentissage. Il est désormais possible de modifier en profondeur la configuration des commandes, permettant une transition fluide entre un système simplifié, idéal pour les novices ou les nouveaux joueurs qui veulent exécuter de belles combinaisons sans s’emmêler les pinceaux, et un système authentique, conçu pour les habitués exigeants désireux de contrôler chaque nuance de transition au sol, de feinte ou de gestion de distance.

Le Flow State : L’identité des combattants sublimée

Au cœur même de l’octogone, la véritable mutation mécanique s’opère à travers le système de Flow State. Cette nouveauté majeure vient balayer les anciens atouts rigides pour insuffler une vraie personnalité à chaque athlète. Au lieu de standardiser les affrontements, le titre pousse le joueur à adopter la philosophie de son combattant en récompensant le respect de son style réel. Pour charger cette jauge dynamique, il faut combattre comme la star le ferait dans la réalité, qu’il s’agisse d’imposer un volume de frappes étouffant ou de cadrer calmement pour placer un contre dévastateur.

Les nouveaux styles de garde : L’importance de la stratégie défensive

Cette approche offensive s’articule à merveille avec la refonte des postures défensives, divisées en quatre styles distincts. Qu’on utilise l’agilité d’un style évasif pour esquiver au millimètre, la solidité d’une garde robuste pour encaisser la tempête au détriment de sa vitesse, ou la subtilité d’une Philly Shell pour dévier les trajectoires hautes et basses, chaque mouvement défensif réussi alimente directement le Flow State. Une fois activé, ce bonus temporaire transforme l’athlète en une version ultime de lui-même, augmentant la puissance ou réduisant le coût en endurance pour offrir des fenêtres de KO d’une intensité folle.

Moteur Frostbite et physique Ragdoll : le prix du réalisme

Cette tension est magnifiée par l’abandon des animations de KO scriptées d’UFC 5 au profit d’une physique ragdoll entièrement calculée en temps réel grâce au moteur Frostbite. Si cette dernière s’égare parfois dans des chutes un peu excentriques ou des contorsions étranges qui font déjà réagir la communauté, elle offre dans la majeure partie des cas des impacts d’une violence organique, où la déformation des visages et l’angle de la chute dépendent précisément du coup porté. Même si les fondations du combat au sol et du grappling restent très proches de l’opus précédent, la dynamique debout et la gestion des collisions apportent un vent de fraîcheur indéniable.

Mode Héritage : une introduction cinématographique inédite

Le voyage en solo commence véritablement avec le mode Héritage, un prologue scénarisé qui pose une toute nouvelle dimension narrative. En incarnant un jeune lutteur universitaire qui cherche à percer sur la scène régionale, le joueur se retrouve plongé dans une aventure cinématographique rythmée par des rivalités de vestiaire intenses et des environnements de combat originaux, incluant notamment une séquence marquante dans une boîte de nuit. C’est une excellente porte d’entrée qui donne du relief et du contexte à l’ascension brute, même si l’écriture globale reste assez balisée une fois les premières heures passées.

Mode Carrière : une progression redynamisée

Une fois cette introduction bouclée, le traditionnel mode Carrière prend le relais et s’efforce de gommer les longueurs chronophages reprochées aux anciens épisodes. La progression a été intelligemment accélérée pour propulser plus rapidement le joueur au cœur de l’UFC, évitant l’enchaînement fastidieux de combats régionaux sans réels enjeux. Cette dynamique s’accompagne d’un système de dialogue grandement enrichi et d’un arbre de choix démultiplié qui renforce l’immersion à travers la gestion des réseaux sociaux et de la hype. De plus, l’ajout de l’option permettant de prévisualiser et tester un mouvement avant de l’apprendre rend l’évolution de notre combattant bien plus gratifiante et stratégique.

Hall of Legends : À la rencontre des mythes de la discipline

Enfin, le mode Hall of Legends s’impose comme la véritable célébration de l’histoire de l’organisation et s’avère être une excellente surprise pour les puristes. À travers une exploration à la troisième personne, le jeu propose de visiter des espaces virtuels dédiés aux plus grands noms du sport. Ce module mélange astucieusement de véritables archives vidéo de l’UFC et des reconstitutions jouables manette en main. Revivre les affrontements mythiques de légendes comme Max Holloway, Alex Pereira ou Zhang Weili offre une magnifique valeur ajoutée pour les amoureux de l’organisation, liant le passé et le présent de la plus belle des manières.

Conclusion

En définitive, ce nouvel opus réussit son pari en se positionnant comme un titre particulièrement agréable à parcourir, capable de concilier la technicité réclamée par les puristes et l’ouverture nécessaire aux nouveaux venus. En corrigeant le manque d’identité des combattants grâce au Flow State, en densifiant son offre solo par des modes scénarisés ou historiques et en offrant une modularité exemplaire de ses commandes, le jeu surclasse son prédécesseur là où ça compte le plus, c’est-à-dire dans l’authenticité de l’instant présent. Malgré quelques excentricités physiques inhérentes à son nouveau système de collision en temps réel et des phases au sol un peu trop familières, le titre s’impose comme une simulation solide, rythmée et hautement immersive qui saura garder les passionnés de combat éveillés pendant de longs mois.