NetherRealm Studios et RTS annoncent la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition

Dotée d’un cashprize total de 255 000 dollars, la nouvelle ligue vise à construire une communauté internationale de joueurs. Elle sera lancée le 20 octobre lors de l’East Coast Throwdown. La Pro Kompetition se terminera par la rencontre de 20 joueurs lors de l’évènement Final Kombat World Championship en juin 2024. Pour plus d’informations sur la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition, rendez-vous sur NRSEsports .

Les qualifications pour le Final Kombat World Championship se feront soit par le biais du classement mondial de la Pro Kompetition, soit par les finales des ligues régionales. Chaque évènement se déroulera en double élimination 1-contre-1. Quatre évènements organisés en partenariat avec la Pro Kompetition auront lieu : East Coast Throwdown à Stamford,USA (20-22 oct 2023), Ultimate Fighting Arena à Paris, France (24-26 nov 2023), CCXP/Comic Con Experience à São Paulo, Brésil (30 nov – 3 dec 2023) et le Combo Breaker dans l’Illinois, USA (printemps 2024). Les joueurs peuvent participer à tous les évènements partenaires pour avoir une chance de gagner leur place au Final Kombat World Championship.

La Mortal Kombat 1 Pro Kompetition comprendra également trois tournois régionaux composés de sous-régions distinctes dont trois évènements de qualification en ligne et une Finale Régionale. Les trois régions comprennent la Ligue Nord-Américaine (Amérique du Nord-Est et Amérique du Nord-Ouest), l’Interkontinental Kombat (Europe, Océanie et Moyen-Orient) et la Liga Latina (Brésil, Mexique, Amérique du Sud). Les 8 meilleurs joueurs de chaque région obtiendront leur ticket pour la finale régionale en ligne et auront une chance de se qualifier pour le Final Kombat World Championship.

Le Final Kombat World Championship introduira un nouveau format de compétition avec le tournoi de qualification de la dernière chance (Last Chance Qualifier – LCQ) pour la 20e place. Le LCQ fonctionnera via une inscription ouverte sur la base du premier arrivé premier servi, pour 256 combattants qui s’affronteront dans un tournoi à double élimination. Le vainqueur accèdera à la phase suivante où les 20 joueurs seront répartis en quatre groupes de cinq joueurs. Les groupes seront déterminés en fonction des qualifications régionales et du classement et s’affronteront lors d’un tournoi toutes rondes afin de faire émerger les deux meilleurs joueurs de chaque groupe. Les huit meilleurs joueurs s’affronteront dans un format en double-élimination. Les têtes de série seront déterminées en fonction du classement des groupes.

Au total, la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition offrira aux fans plus de 200 heures de compétition en direct se déroulant sur plus de 50 jours où seront mêlés action, rebondissements et héros en devenir, visible sur Twitch.tv/NetherRealm , YouTube.com/MortalKombat , et Facebook.com/MortalKombat .

La Pro Kompetition célèbre le lancement récent de Mortal Kombat 1, disponible sur PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, et PC.