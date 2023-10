Une démo pour The Talos Principle 2 disponible sur Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ce teaser ludique gratuit vous immerge dans quelques-uns de ses paysages saisissants, par le biais d’énigmes variées sélectionnées avec soin. Vous toucherez également du doigt la profonde dimension narrative de ce puzzle game métaphysique, avant son grand saut dans le réel programmé pour le 2 novembre.

Encore plus de puzzles à résoudre, de nouvelles mécaniques innovantes, un scénario toujours plus riche et généreux, des tonnes de secrets à débusquer dans l’univers le plus vaste et étrange jamais créé par la Croteam : The Talos Principle 2 repousse les limites du puzzle game philosophique avec un titre qui catapulte les forces de l’original vers un nirvana ludique encore jamais exploré.

Cette suite, attendue depuis des temps immémoriaux, sortira le 2 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S|X au prix de 28,99 €.