Neverwinter : Jewel of The North, disponible dès maintenant sur PC

Perfect World Entertainment Inc., éditeur majeur de jeux en ligne, et Cryptic Studios ont le plaisir d’annoncer la sortie de la 21ème extension de Neverwinter, Jewel of the North, désormais disponible sur PC (Steam, Epic Games Store et Arc Games) qui arrivera sur PlayStation®4 et Xbox One à la fin du mois prochain. Cette extension majeure permettra à tous les aventuriers — qu’ils soient nouveaux ou vétérans — de profiter comme jamais auparavant de tout le contenu épique que le MMORPG free-to-play basé sur l’univers de Dungeons & Dragons® peut offrir. Pour la première fois depuis 2016, Neverwinter ajoute une toute nouvelle classe emblématique et polyvalente : le Barde, tiré du jeu de rôles papier original. Jewel of the North apporte des améliorations importantes au confort de jeu, dont un nouveau système de progression plus fluide qui rend le contenu plus accessible aux aventuriers, quel que soit leur niveau. Avec cette dernière mise à jour, c’est plus que jamais le meilleur moment pour jouer à Neverwinter.

« Avec Jewel of the North, nous souhaitions rendre la création d’un personnage et le départ à l’aventure dans les Royaumes Oubliés aussi faciles que possible », a déclaré Matt Powers, Producteur Exécutif pour Neverwinter. « Le système de progression a été fluidifié : il s’aligne désormais mieux avec l’expérience du jeu de rôles papier Dungeons & Dragons. Nous sommes ravis d’ajouter la classe hautement expressive du Barde à Neverwinter. »

Neverwinter : Jewel of the North introduit l’élégante classe du Barde, basée sur l’archétype très apprécié de la 5ème édition de Dungeons & Dragons. Les joueurs qui choisiront le Barde pourront incarner des héros audacieux capables d’insuffler de la magie dans leurs lames et leur don pour la musique inspirera leurs alliés, manipulera l’esprit des ennemis et pourra même soigner les blessures. Les aventuriers découvriront la spécificité du Barde avec son mode Représentation qui leur permettra de jouer des Chants qui peuvent améliorer, soigner, ou blesser leurs cibles. Le mode Représentation libre leur permettra de jouer de leur instrument équipé pour créer librement leurs propres mélodies pour le plus grand bonheur de leurs compagnons de route.

En plus de cette nouvelle classe, Neverwinter : Jewel of the North apporte également des améliorations majeures permettant aux aventuriers d’accéder et de profiter de tout le contenu disponible de Neverwinter. Avec le nouveau système de progression, qui suit le système bien connu et apprécié de Dungeons & Dragons, le niveau maximum de Neverwinter est passé de 80 à 20. Ceci permet aux nouveaux aventuriers, comme aux anciens, d’atteindre bien plus rapidement le contenu épique (en 10 à 12 heures environ) et offre aux vétérans la possibilité de monter rapidement leurs personnages secondaires. D’autres améliorations notables ont été apportées pour proposer une meilleure expérience pour tous les aventuriers, en particulier le nouveau système d’Aventures, deux nouveaux lieux (la Guilde de l’aventurier et la Salle d’entraînement), ainsi qu’une refonte des tutoriels et de meilleures performances en début de jeu.

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus importantes :

Nouvelle classe du Barde : Inspirée par la classe emblématique de la 5ème édition de Dungeons & Dragons, cette nouvelle classe de Neverwinter marie l’escrime vive et redoutable aux puissantes ballades magiques, dans une symphonie de destruction pour les ennemis et de soutien pour vous et vos alliés. Cette classe propose deux Voies parangoniques uniques que les joueurs pourront choisir :

Chantelames : Des escrimeurs de charme capables de se défaire de leurs ennemis par la lame, le chant et la magie. Cette voie se destine à ceux qui souhaitent infliger des dégâts à courte ou moyenne portée et qui veulent faire usage de sorts spectaculaires et de chants de soutien pour améliorer leurs compétences de combat naturelles.

Ménétriers : Des musiciens virtuoses qui soutiennent leurs alliés à distance à l’aide des chants emblématiques des bardes. Ces soigneurs peuvent également jouer de la musique pour lancer des attaques psychiques et créer des illusions.

Un système de progression plus fluide : Dans la lignée du système populaire de Dungeons & Dragons, le niveau maximum est passé de 80 à 20, afin de permettre aux joueurs de participer plus facilement aux nombreuses aventures disponibles au sein des Royaumes Oubliés dans Neverwinter.

Nouveau système d’Aventures : Une nouvelle façon pour les joueurs de découvrir le contenu du jeu, de suivre leur progression et d’obtenir de fabuleuses récompenses. Le système d’Aventures permet aux joueurs de trouver et préparer plus facilement la prochaine étape de leur voyage à travers Neverwinter.

Améliorations majeures du confort de jeu : tous les joueurs peuvent mieux se préparer pour leurs nombreuses aventures grâce aux améliorations suivantes :

Deux nouveaux lieux :

La Guilde de l’aventurier : Située dans l’Enclave du Protecteur, la guilde sert de lieu de ralliement pour tous les aventuriers qui souhaitent se rencontrer, s’entraîner et retirer leurs récompenses. La Salle d’entraînement : Un demi-plan spécial créé par les magiciens de la Guilde de l’aventurier qui permet de parfaire ses compétences et explorer les systèmes de combat en utilisant divers modificateurs.



Tutoriels entièrement remaniés : De nouveaux tutoriels, messages système et visuels ont été ajoutés pour les nouveaux joueurs, comme pour les vétérans afin de mieux comprendre ce qu’il faut pour devenir un vrai héros de Neverwinter.

Neverwinter est un MMORPG d’action et d’aventure free-to-play basé sur le célèbre univers de Donjons & Dragons. Les joueurs peuvent explorer la vaste cité de Neverwinter et ses alentours, découvrant au fil de leurs péripéties l’histoire vivante de cette ville mythique des Royaumes Oubliés et la protégeant de ses nombreux ennemis. Neverwinter est disponible gratuitement sur PC, Xbox One (Xbox Live Gold non requis) et PlayStation®4 (PlayStation®Plus non requis) en version numérique.