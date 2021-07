Guild Wars 2 présente : End of Dragons sa nouvelle extension

Partager Facebook

ArenaNet et NCSOFT offrent un premier aperçu de Guild Wars 2®: End of Dragons, la troisième extension de Guild Wars 2, le MMORPG maintes fois récompensé et encensé par la critique. Avec une quantité de nouvelles fonctionnalités de jeu et des aventures épiques qui se déroulent dans les mystérieuses terres de Cantha, End of Dragons va enrichir le gigantesque monde en ligne et sans abonnement de l’un des jeux PC les plus adorés et emblématiques de l’histoire.

End of Dragons™ relate une toute nouvelle histoire, qui se déroule dans le mystérieux empire insulaire de Cantha. Les plus anciennes nations humaines de la Tyrie résident dans cette terre multiethnique pleine de magie. Depuis sa première apparition en 2006, dans Guild Wars Factions, cette région luxuriante parsemée d’îles et d’architecture exotique a été scellée et isolée du reste du monde pendant plus de 200 ans, après le Vent de jade, la malédiction magique qui a pétrifié tout ce qu’elle touchait et a dévasté les régions côtières du sud-est. Pendant longtemps, les inventeurs de Cantha ont cherché des applications concrètes au matériau aujourd’hui appelé jade draconique, et ils ont conçu des technologies inimaginables ailleurs grâce à cet incroyable réservoir d’énergie magique. Cependant, le cycle des dragons, qui fait vivre et souffrir la Tyrie depuis des générations, semble toucher à son terme…

“Nous sommes très heureux de faire revenir les joueurs dans l’empire de Cantha pour la première fois en 15 ans,” annonce Colin Johansen, directeur studio chez ArenaNet, “End of Dragons concrétise la passion de l’ensemble de notre équipe de développement pour Guild Wars 2, ainsi que notre engagement constant à créer du contenu de qualité pour nos joueurs, novices comme vétérans.“

Tous les joueurs pourront redécouvrir cette terre perdue lors de la sortie de End of Dragons en février 2022. De tout nouveaux talents, dont Erika Ishii, Noshir Dalal, Ry Chase, Rina Hoshino, Tina Huang, et Sarah Sokolovic serviront aux joueurs de guides, d’alliés ou de faire-valoir lors d’une aventure inédite qui révélera certains des secrets canoniques les plus anciens de la franchise Guild Wars.

Avec End of Dragons, un grand nombre de fonctionnalités, d’activités et d’histoires inédites feront leur apparition dans le jeu, dont le début triomphant de la toute première monture multijoueur, la tortue de siège. Capable de transporter deux passagers, cette machine de guerre vivante va ajouter une dimension coopérative à Guild Wars 2, en ajoutant une nouvelle monture révolutionnaire à celles déjà disponibles et encensées par les joueurs.

De nouvelles embarcations personnelles appelées esquifs permettront de véhiculer amis et camarades de guilde, et la pêche fera sa toute première apparition dans Guild Wars 2, offrant une nouvelle manière d’interagir avec la faune de la Tyrie, que ce soit pour préparer le dîner ou participer à des événements de tournoi pour débutants.

Tout comme à l’occasion des précédentes extensions, chacune des neuf professions de Guild Wars 2 va recevoir une nouvelle spécialisation d’élite, et donc de nouveaux styles de jeu à maîtriser, même pour les personnages se trouvant déjà au niveau maximum. Les joueurs de Guild Wars 2 sont conviés à participer aux événements bêta de spécialisations d’élite, d’une durée d’une semaine chacun, qui commenceront à partir du 17 août et se poursuivront chaque mois en septembre, octobre et novembre. Tous les joueurs pourront se connecter et créer gratuitement un nouveau personnage au cours du bêta-test, afin de bénéficier d’un accès anticipé aux nouvelles spécialisations d’élite, en attendant la sortie de l’extension l’année prochaine.

En plus d’un nouvel ensemble de maîtrises, les joueurs pourront dès le lancement se mettre en quête d’une nouvelle collection d’armes légendaires de troisième génération, inspirée par la dragonne ancestrale Aurene, afin de recevoir l’ultime récompense héroïque, tandis que les nouvelles missions d’attaque présenteront aux escouades de 10 joueurs des combats exigeants à relever. Peu après le lancement de End of Dragons, des modes défi vont pour la première fois être disponibles pour chacune des nouvelles missions d’attaque, afin de mettre à l’épreuve les groupes même les plus endurcis.

Guild Wars 2: End of Dragons est d’ores et déjà disponible au préachat sur le site officiel du jeu au prix de 29,99 euros, comprenant un lot d’objets bonus de préachat, dont un coffre d’arme du Serpent de feu, une cape mosaïque de Shing Jea, le titre Prodige de Shing Jea, un emplacement d’inventaire partagé et une augmentation au niveau 80. L’édition Deluxe, disponible au prix de 54,99 euros, comprend le lot de l’édition Standard, ainsi que d’autres objets exclusifs : une apparence de bateau du dragon de Shing Jea, une apparence de raptor de Cantha, un emplacement de personnage supplémentaire et un kit de réparation d’identité. L’édition Ultimate de End of Dragons, disponible au prix de 79,99 euros, comprend les objets des éditions Standard et Deluxe, ainsi que 4000 gemmes, la monnaie de la boutique en jeu de Guild Wars 2.

De plus, pour fêter la sortie de End of Dragons, ArenaNet propose une figurine en édition spéciale de haute qualité à l’effigie de la dragonne ancestrale Aurene, la vaillante compagne du personnage du jeu. D’une taille de 20 centimètres sur 25, cette sculpture cristalline transparente représente Aurene dans sa position majestueuse de l’Œil du Nord, et pourra être précommandée sur le site officiel de Guild Wars 2 jusqu’au 20 août au prix de 120 euros, taxes et frais de port exclus. Elle sera accompagnée d’un code à utiliser pour recevoir en jeu une cape unique ornée du logo d’Aurene.

ArenaNet et NCSOFT révéleront plus d’informations concernant l’extension au cours de l’été sur leurs chaînes Twitch et YouTube, par le biais d’une série de livestreams du vendredi, avec beaucoup d’autres surprises à venir d’ici la fin de l’année 2021.

Pour en savoir plus sur Guild Wars 2: End of Dragons, rendez-vous sur le site officiel du jeu.