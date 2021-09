Neverwinter: Jewel of the North : le passe de combat gratuit, les Échos de la prophétie, accueille le culte du dragon

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

la 21ème extension de Neverwinter, Jewel of the North, proposera un passe de combat gratuit : Les Échos de la prophétie.

Avec le lancement de la première phase sur PC et consoles le 1er octobre prochain, les aventuriers découvriront une campagne évolutive en trois phases qui marqueront le mystérieux retour du Culte du Dragon, une organisation malfaisante qui vénère les dragons. En outre, chaque phase proposera du contenu unique, en particulier narratif, et comprendra de nouveaux ennemis, récompenses et plus encore. La deuxième phase sortira sur toutes les plateformes le 1er novembre et la dernière, sur toutes les plateformes encore, le 1er décembre.

Dans Les Échos de la prophétie, des rumeurs de perturbations dans la Toile se répandent du nord gelé d’Icewind Dale au sud-est aride de Dambrath, alors que le Culte du Dragon a fait son retour dans la cité de Neverwinter. Aux côtés d’Elminster Aumar, le légendaire Sage de Valombre, et des rassemblements de factions formant le Bouclier du nord, les joueurs enquêteront sur ce mystérieux phénomène, espérant trouver des réponses et ramener la paix une nouvelle fois sur Faerûn.

La campagne épique des Échos de la prophétie se déroulera en trois phases uniques. Lors de la première phase sortant sur PC et consoles le 1er octobre, les aventuriers commenceront leur enquête sur le retour du Culte du Dragon et affronteront leurs redoutables prêtres pour contrecarrer leurs plans. Les phases restantes étofferont l’histoire des Échos de la prophétie, à mesure que les joueurs continueront de découvrir les détails du retour du culte, et les raisons des étranges anomalies de la Toile.

En plus du nouveau contenu narratif et des nouveaux ennemis redoutables, chaque phase sera accompagnée de récompenses à durée limitée, dont des nouvelles montures, des objets cosmétiques et des émoticônes. À chaque phase, les aventuriers débloqueront des récompenses uniques gratuites en se connectant, en progressant dans la campagne et en terminant les quêtes répétables. Les joueurs pourront également s’offrir le passe de combat premium pour obtenir des récompenses supplémentaires.

Neverwinter est un MMORPG d’action free-to-play aux combats dynamiques et aux donjons épiques. Les joueurs peuvent explorer la vaste cité de Neverwinter et ses alentours, découvrant au fil de leurs péripéties l’histoire vivante de cette ville mythique des Royaumes Oubliés et la protégeant de ses nombreux ennemis. Neverwinter est disponible gratuitement sur PC, sur Xbox One (abonnement Xbox Live Gold non requis) et sur PlayStation®4 (PlayStation®Plus non requis).