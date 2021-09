Football Manager 2022 sortira le 9 novembre 2021

Partager Facebook

Disponible Day One sur le Xbox Game Pass™ pour la première fois!

Le football n’est pas qu’une question de victoires, de titres et de palmarès : peaufiner et adapter sa philosophie de jeu, construire un collectif et assumer ses choix sont essentiels pour créer une véritable dynastie qui marquera durablement l’histoire de ce sport. Voilà ce qui attend les passionnés de football dans Football Manager™ 2022, le prochain épisode de la série de jeux de gestion développés par Sports Interactive™ et édités par SEGA®. FM22 sortira le 9 novembre prochain sur l’Epic Games Store, Steam et le Microsoft Store.

Suite au succès retentissant de sa précédente campagne, Football Manager Xbox Edition fait son grand retour cette saison. Conçu spécifiquement pour l’écosystème Xbox™, FM22 Xbox Edition sortira en même temps que les versions PC et Mac, le 9 novembre prochain.

Pour la première fois dans la série, FM22 et FM22 Xbox Edition seront tous les deux disponibles sur le Xbox Game Pass™ au lancement. Les joueurs PC et Mac profiteront de la profondeur et du réalisme incomparables de la série, tandis que les joueurs Xbox auront accès à l’essentiel des possibilités managériales offertes par FM22 Xbox Edition depuis leur canapé. Les deux versions seront disponibles pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate.

Le Studio Director de Sports Interactive, Miles Jacobson, déclare : “FM22 amorce une nouvelle ère par la série Football Manager avec sa sortie Day One sur le Xbox Game Pass. Notre retour sur Xbox l’année dernière a dépassé toutes nos attentes, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Microsoft pour offrir aux abonnés Game Pass l’expérience de manager de club de football la plus réaliste et poussée à ce jour.”

FM22 offre de nouvelles manières de gérer son club de cœur en profondeur, pour installer son style de jeu et écrire sa propre légende. De nouvelles fonctionnalités de gameplay seront dévoilées dans les prochaines semaines sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le site officiel de Football Manager.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au lancement, FM22 est disponible en précommande (sur PC et Mac) chez l’un des revendeurs en ligne agréés par SEGA* avec 10% de réduction, et la chance de lancer leur carrière de manager avec un peu d’avance grâce à un Accès Anticipé exclusif. Les précommandes seront ouvertes très bientôt sur le Microsoft Store.

Cet Accès Anticipé sera disponible sur Steam, sur l’Epic Games Store et le Microsoft Store environ deux semaines** avant la sortie officielle de FM22. Les carrières solo entamées pendant cette période pourront être poursuivies dans la version finale.

Football Manager 2022 Mobile (sur iOS et Android) se prépare également pour le coup d’envoi de sa saison, le 9 novembre prochain. Toutes les informations relatives à cette version seront données en octobre.

Tous les détails sur Football Manager 2022 Touch, et donc sur le grand retour de la série sur Nintendo Switch™, seront dévoilés très bientôt.

Toutes les informations sur les différentes versions de FM22 à venir sur les diverses plateformes sont disponibles à l’adresse www.footballmanager.com.