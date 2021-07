Neverwinter : Jewel of the North marque l’arrivée du Barde

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La prochaine extension majeure de Neverwinter, intitulée Jewel of the North, sortira le 27 juillet prochain sur PC et à l’automne 2021 sur PlayStation®4 et Xbox One.

Cette extension verra Neverwinter retourner à ses racines de Dungeons & Dragons® avec l’ajout de la classe emblématique et polyvalente du Barde. Elle sera également accompagnée d’améliorations de qualité de vie, ainsi que d’un tout nouveau système de progression et de niveaux, permettant à tous les joueurs de profiter des nombreuses aventures que propose le MMORPG d’action free-to-play basé sur l’univers de Dungeons & Dragons.

Regardez la bande-annonce présentant les dernières nouveautés de Neverwinter : Jewel of the North ici :

« Avec Jewel of the North, nous souhaitions qu’il soit aussi facile que possible de créer un personnage et de se lancer à l’aventure dans les Royaumes Oubliés », a déclaré Matt Powers, producteur exécutif pour Neverwinter. « Le système de progression a été fluidifié et s’aligne désormais mieux avec l’expérience du jeu de rôles papier Dungeons & Dragons, et nous sommes ravis d’ajouter la classe hautement expressive du Barde à Neverwinter . »

Neverwinter : Jewel of the North ajoutera l’élégante classe du Barde, basée sur la classe très appréciée de la 5ème édition de Dungeons & Dragons. Les joueurs qui choisiront le Barde pourront incarner des héros audacieux capables d’insuffler de la magie dans leurs lames et d’utiliser leur don pour la musique pour inspirer leurs alliés, manipuler l’esprit des ennemis et même soigner les blessures. Avec la possibilité de choisir l’une des deux Voies parangoniques uniques — la voie du Chantelame, l’escrimeur qui inflige des dégâts au corps-à-corps, ou celle du Ménétrier, musicien virtuose qui lance des sorts à distance — les joueurs auront à leur disposition un arsenal de compétences uniques basées sur le pouvoir de la musique.

En plus de cette nouvelle classe, Neverwinter : Jewel of the North ajoutera de nombreuses améliorations dans la manière dont les joueurs peuvent accéder et profiter de l’intégralité du contenu de Neverwinter. L’un de ces principaux changements est le nouveau système de progression, qui suit le système bien connu et apprécié de Dungeons & Dragons : le niveau maximum de Neverwinter va donc passer de 80 à 20. Grâce à ce changement, les nouveaux joueurs comme les anciens pourront atteindre le contenu de niveau épique plus vite (en 10 à 12 heures environ), tandis que les joueurs vétérans auront la possibilité de rapidement monter leurs personnages secondaires et auront encore plus de joueurs avec qui faire équipe pour se lancer dans le contenu plus exigeant. Les joueurs en cours de progression passeront directement au niveau 20, et pour ceux ayant déjà des personnages au niveau maximum, toutes leurs statistiques et niveau d’objet resteront identiques. Le seul changement sera le niveau qui indiquera désormais 20. Tous les joueurs existants pourront également retirer un nouveau pack d’équipement auprès de l’Intendant de la Cité. En plus du nouveau système de progression, Neverwinter : Jewel of the North apportera des améliorations de l’expérience de jeu, comme de meilleures performances en début de jeu, une refonte du tutoriel et le nouveau système d’Aventures.

Neverwinter est un MMORPG d’action et d’aventure free-to-play basé sur le célèbre univers de Donjons & Dragons. Les joueurs peuvent explorer la vaste cité de Neverwinter et ses alentours, découvrant au fil de leurs péripéties l’histoire vivante de cette ville mythique des Royaumes Oubliés et la protégeant de ses nombreux ennemis. Neverwinter est disponible gratuitement sur PC, Xbox One (Xbox Live Gold non requis) et PlayStation®4 (PlayStation®Plus non requis) en version numérique.

Pour télécharger et jouer gratuitement à Neverwinter dès aujourd’hui, rendez-vous sur playneverwinter.fr.