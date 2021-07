LSPX-S3 : l’enceinte lumineuse en verre sans fil, au son cristallin signée Sony

Partager Facebook

Sony annonce le lancement d’une nouvelle enceinte sans fil en verre : la LSPX-S3. Dotée d’un tweeter en verre organique et d’un mode bougie, l’enceinte LSPX-S3 incarne le mariage parfait du son et de la lumière pour illuminer toute la maison d’une atmosphère instantanément chaleureuse.

Un son cristallin

Cette enceinte d’intérieur portable, minimaliste et élégante s’appuie sur sa conception originale pour produire un son d’une qualité exceptionnelle. Elle profite en effet de l’intégration de la technologie Advanced Vertical Driveutilisant trois actionneurs discrètement fixés à l’extrémité du verre organique pour faire vibrer l’ensemble du tweeter en verre et diffuser le son dans toutes les directions.

L’enceinte LSPX-S3 produit des aigus clairs et puissants grâce à son tweeter en verre organique et diffuse le son de manière homogène. Ainsi, quel que soit le genre de musique, elle emplit chaque pièce et diffuse une atmosphère sonore agréable.

De plus, la LSPX-S3 intègre un diaphragme de 46 mm offrant des mediums bien équilibrés, ainsi qu’un radiateur passif œuvrant pour des basses claires. Pour renforcer les graves, il suffit de sélectionner le mode Bass Boost dans l’application Sony | Music Center. Compatible Bluetooth, la LSPX-S3 est dotée de la technologie LDAC pour assurer la transmission d’un son de haute qualité.

Il est également possible de connecter deux enceintes Glass Sound Speakers en appairage stéréo pour que chacune se charge respectivement des canaux audio gauche ou droit.

Harmonie esthétique universelle

Qu’il s’agisse de se réveiller le matin ou d’éclairer un salon d’une lumière douce, ce design raffiné s’accorde parfaitement avec chaque intérieur. De couleur gris argenté, le pied de l’enceinte dispose d’une finition satinée et d’un fond en tissu. La délicatesse du design, la surface lisse et la finition métallique de haute qualité permettent à la LSPX-S3 de s’intégrer sans effort à la décoration de toute pièce.

Enchanter la nuit

Grâce au mode bougie la LSPX-S3 peut envoûter une maison. Cette fonction offre un éclairage subtil qui scintille comme une bougie, lumineux pour une utilisation quotidienne ou délicat pour se détendre le soir. Il est également possible de la synchroniser avec le rythme de la musique. La LSPX-S3 propose quatre modes d’éclairage différents et 32 niveaux de luminosité, de quoi adapter la luminosité à son humeur d’un simple glissement de doigt sur le capteur tactile.

L’enceinte Glass Sound Speaker est une compagne nocturne idéale pour se détendre en musique, à la lumière d’un doux éclairage. Sa minuterie permet aussi programmer l’heure à laquelle se coucher. En plus, la LSPX-S3 intègre un microphone pour prendre ses appels professionnels depuis n’importe quelle pièce de la maison et rendre le travail à domicile plus agréable.

Petite et compacte, l’enceinte LSPX-S3 offre jusqu’à 8 heures d’autonomie et propose une fonction de chargement USB Type-C pour une connectivité pratique, afin de l’emporter partout et illuminer n’importe quelle pièce d’un éclairage, d’un son et d’une ambiance agréables.

Conception éco-responsable

Cette enceinte n’est pas seulement conçue pour être élégante. Dans un souci environnemental, moins de 5 % du matériel d’emballage provient du plastique, en accord avec l’engagement de Sony à réduire l’impact environnemental de ses produits.

Ce produit n’est pas adapté à l’éclairage des pièces de la maison.

La LSPX-S3 sera disponible à partir d’août 2021 au prix de CHF 379.