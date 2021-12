Notre avis sur la souris pour gamers Logitech G303 Shroud Edition.

Partager Facebook

La souris pour gamers de Logitech G303 Shroud n’est autre qu’une nouvelle version de la classique G303, intelligemment repensé par le célèbre steamer Twitch, et ancien joueur pro de CS : GO (Counter-Strike: Global Offensive), j’ai nommé Michael Grzesiek alias Shroud.

C’est donc sous sa houlette que la G303, initialement sortie en 2015, a été repensée pour répondre aux pointilleuses exigences des gamers comme le souligne Ujesh Desai, directeur général de Logitech G : « Ce n’est un secret pour personne, Shroud prend le jeu au sérieux, et avoir le bon matériel est important pour son succès. En collaborant avec Shroud, nous avons commencé avec la G303 classique, puis nous l’avons adaptée à sa main, calibrée à son toucher et créée une souris parfaitement adaptée à ses attentes. Si vous êtes un fan de Shroud, et que vous voulez le même outil que lui, alors cette souris est faite pour vous. »

Plus esthétique, plus légère en sans fil !

Plus épaisse (4 cm), un peu moins large (6.35 cm),un peu plus longue (12.5 cm), plus légère (75gr, soit 30% de moins que le modèle de 2015 ), toujours assez compact, la Logitech G303 Shroud offre une meilleure prise en main que sa consœur, la G303. Plus légère et précises certes, mais sa petite taille aura de la peine à s’adapter aux mains imposantes.

Conçue entièrement en plastique, avec un revêtement noir et lisse, la Shroud est robuste. En forme de losange, elle se montre plus séduisante esthétiquement que l’édition de 2015.

Et sous le capot ?

Cette édition 2021 marque un changement majeur par rapport à l’ancien modèle puisque la Shroud est sans-fil. Elle utilise un dongle USB-A sans fil de 2,4 Ghz avec la technologie Logitech LIGHTSPEED qui permet une latence ultra-faible et supporte jusqu’à une distance de 10 mètres pour ceux qui n’aiment pas jouer le nez collé à l’écran. Et si une coupure devait intervenir à cause de l’éloignement trop important de votre souris, un câble d’extension pour rapprocher le dongle est inclus dans la box. Le dongle peut être ranger à l’arrière de la souris. L’analyse et les conseils du streamer Shroud ont amené d’autres améliorations notoires pour les performances en jeu. Le capteur HERO 25K , qui équipe la Shroud, offre une précision dans vos actions importantes et une faible consommation d’énergie. Le capteur exclusif de Logitech G permet aussi un accélération maximale de 40G avec son gap de résolution de 100 à 25000 PPP sans consommer plus d’énergie qu’auparavant. Vous constaterez par vous-même de son efficacité !En tout cas si vous êtes un joueur de FPS compétitifs puisque la Shroud s’adresse à vous. On notera aussi l’absence d’éclairage qui permet à la Shroud une importante économie d’énergie. Au finish, c’est l’autonomie de la souris qui en ressort gagnante. Logitech annonce à juste titre 70 heures d’autonomie en jeu et jusqu’à 140 heures pour un usage moins intense avant de recharger. Et bonne nouvelle puisque côté recharge, et c’est une des grosses nouveautés de ce modèle 2021, on découvre enfin un connecteur USB-C. Notez que pendant que vous jouez, vous pouvez, si vous y parvenez, à recharger la souris.

Des boutons, en veux-tu, en voilà !

La Shroud possède 6 boutons. Deux boutons principaux portés donc par une très bonne réactivité. Au milieu, on retrouve l’incontournable molette. Cette dernière, aux crans marqué, est lisse et un peu bruyante. Ensuite, le bouton DPI est maintenant placé à côté de la molette pour vous éviter des désagréments pendant vos parties. Finalement, on retrouve les deux derniers boutons sur le flanc gauche. Sous la souris, outre un bouton pour éteindre et allumer votre souris, on retrouve deux patins en PTFE qui permettent à la Shroud de glisser aisément sur votre tapis.

Vos différents profils avec le logiciel Logitech G Hub

La Logitech G303 Shroud est compatible avec le Logitech G Hub. Depuis le site du constructeur, vous pouvez créer vos profils de configuration et les charger gratuitement et automatiquement aux jeux qui vous jouez. Vous pouvez notamment y gérer, dans le premier onglet, les options du capteur, paramétrer jusqu’à 4 niveaux de sensibilité compris entre 100 et 25 000 DPI, avec un pas de 50 DPI. Et dans le second, vous pouvez modifier l’action des 6 boutons en créant aussi vos propres macros. Dans « Paramètres », vous enregistrerez vos configurations adaptées à vos différents jeux.

Conclusion

Vendu au prix catalogue de CHF 149.-, la Logitech G303 Shroud Edition apporte naturellement son lot d’améliorations au modèle de 2015. Sans fil et bénéficiant des conseils avisés de Michael Grzesiek, ce modèle 2021 embarque avec lui les technologies du moment et se révèle être en jeu un outil fiable et très réactif qui ravira sans aucun doute les joueurs les plus acharnés.

Note : 4.5/5