Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l’a bien vécu. Diane moins.… Cette période, elle l’entame avec la sensation qu’elle pourrait mourir d’ennui ou d’angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles, et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune : quitter Diane pour réveiller la flamme et l’envie de se retrouver. Nouveau Départ, c’est l’histoire d’une histoire d’amour à quitte ou double.

Cette comédie rythmée et touchante évoque avec tendresse et justesse la crise existentielle d’un couple qui voit le nid se vider et doit se réinventer pour raviver la flamme. Les quiproquos, les situations comiques, les réparties qui font mouche, l’alchimie entre Franck Dubosc et Karin Viard, les personnages secondaires épatants (Youssef Hadji inoubliable en pote donnant des conseils) : autant d’ingrédients qui font de « Nouveau départ » un film réussi dont on se régale.

DVD

Nouveau départ

De Philippe Lefebvre

Avec Franck Dubosc, Karin Viard

Distributeur :Praesens-Film

Durée: 1h32

Format : 2.39. 16/9 comp.4/3

Langues : français

Sous-titres: français pour sourds et malentendants

Bonus : scènes coupées