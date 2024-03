Nouveau trailer pour la Saison 1 de Suicide Squad: Kill the Justice League

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La première saison de contenu gratuit à télécharger (DLC) post-lancement sera disponible le 28 mars pour tous les possesseurs du jeu Suicide Squad: Kill the Justice League sans frais supplémentaires. La Saison 1 prolonge l’action après la campagne principale, alors que Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark sont téléportés dans une Al-Terre-Native envahie par Brainiac, afin de secourir et recruter une version du Joker d’une autre réalité. Cette version Al-Terre-Native de l’emblématique super-vilain de DC sera le nouveau personnage jouable à rejoindre la Task Force X, apportant son propre chaos à l’équipe ainsi qu’une bonne dose d’explosifs et un parapluie-fusée lui permettant de s’élancer dans les airs et de planer à travers la ville. En outre, tout le contenu de la Saison 1 se déroulera dans une version Al-Terre-Native de Metropolis en constante évolution et aux paysages déformés, réimaginée à l’image du Joker. ​

​​

​La Saison 1 de Suicide Squad: Kill the Justice League comportera également deux épisodes spéciaux, chacun avec de nouvelles incursions et de nouvelles forteresses; de nouvelles missions et activités ; des armes, équipements et cosmétiques sur le thème des super-vilains de DC ; des combats contre des boss de la Justice League version Brainiac, et bien plus encore. L’Épisode 1 : La Peur débutera le 28 mars et proposera des armes et équipements inspirés des toxines et poisons terrifiants de l’Épouvantail ainsi que des équipements notoires mettant en vedette le Chapelier Fou, Merlyn et Dr Psycho. L’Épisode 2 : La Dualité sera disponible comme mise à jour de mi-saison avec un nouveau type de mission, des ennemis contrôlés par Green Lantern, de nouveaux équipements et armes Double-Face, ainsi qu’un arsenal d’armes basé sur les super-vilains DC Professeur Zoom et Black Manta. ​

La feuille de route officielle de la Saison 1 de Suicide Squad: Kill the Justice League.