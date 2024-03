Warface: Clutch Une nouvelle saison de contenu intitulée Secret Lab

Partager Facebook

La nouvelle saison de contenu du FPS tactique Warface: Clutch. Intitulée Secret Lab, introduit un nouveau passe de combat entièrement gratuit, de nouvelles cartes JcE et JcJ, ainsi que des récompenses inédites.

​

​Secret Lab plonge les joueurs dans un réseau souterrain d’installations scientifiques secrètes d’Afrique du Nord. Avec le passe de bataille, ils pourront élucider les mystères qui planent sur ces laboratoires clandestins.

Une nouvelle escouade de mercenaires audacieux entraînés à naviguer dans les labyrinthes complexes des installations technologiques et des laboratoires fait également son apparition avec cette nouvelle saison de contenu. Un événement de chasse aux œufs sera par ailleurs organisé en jeu pour célébrer l’arrivée du printemps.

​

​Secret Lab est la suite directe de l’opération spéciale de l’automne dernier. Nakai et son labyrinthe sont toujours là. Le laboratoire infesté de cyborgs a été détruit, mais Nakai opère toujours dans d’autres parties du monde. Cette fois-ci, Blackwood a décidé de s’attaquer un autre laboratoire situé en Afrique du Nord. Oberon espère ainsi acquérir des technologies pour ses soldats ou a minima s’échapper du labyrinthe.

​​

​Le volet JcJ de la saison opposera les factions Warface et Blackwood qui devront s’affronter au coeur de l’un des principaux laboratoires du groupe Nakai, où l’entreprise mène des recherches pharmacologiques extrêmement précieuses pour Warface.

Warface: Clutch est disponible sur PC via le MY.GAMES Launcher, Steam, et l’Epic Games Store, et sur PlayStation 4, Xbox et Switch.