Les explorateurs du monde entier ont chaleureusement accueilli l’invitation à rejoindre la merveilleuse île d’Azoria afin d’y créer leur vie de conte de fée dans Fae Farm, la toute nouvelle simulation de ferme infusée de magie créée par Phoenix Labs. Sorti en version physique et digitale sur Nintendo Switch et en version digitale sur PC (Steam & Epic Games Store), Fae Farm est un grand succès de vente, se plaçant à la première place sur le Nintendo eShop lors de ses deux premières semaines consécutives de disponibilité.

Phoenix Labs a célébré le lancement réussi de Fae Farm en publiant une nouvelle bande-annonce, soulignant les nombreuses critiques positives reçues par les médias ayant découvert et testé le jeu :

Avec Fae Farm en tête des ventes, Phoenix Labs est impatient d’accueillir de nouveaux compagnons pour cultiver et créer ensemble, aux côtés des centaines de milliers de joueurs ayant déjà rejoint la magnifique île d’Azoria.

​Fae Farm est classé PEGI 7, et est dès à présent disponible sur Nintendo Switch et sur PC via Steam et l’Epic Games Store.