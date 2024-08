Nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Les habitants d’Hyrule disparaissent dans des failles qui sont mystérieusement apparues, et c’est à la princesse Zelda qu’il incombe de sauver son royaume. Mais Zelda ne sera pas seule : grâce à Tri, une créature éthérée, elle obtient le sceptre de Tri, qui lui permet de créer des échos – des reproductions d’objets qui se trouvent dans l’environnement. Ces échos peuvent ensuite être générés pour résoudre des énigmes et vaincre les ennemis. Ils peuvent également être combinés pour surmonter les problèmes de manière créative. Les joueurs peuvent même créer des échos de monstres pour combattre à leurs côtés.

Tout au long de sa quête pour sauver le royaume, Zelda rencontrera des habitants d’Hyrule confrontés à toutes sortes de problèmes. Pour progresser, elle devra les aider, et pour cela elle pourra utiliser le journal d’aventure qui facilite le suivi de toutes les quêtes. Pour accélérer ses déplacements, des objets appelés balises sont disséminés dans l’environnement. Une fois découvertes, les balises permettent aux joueurs d’y retourner instantanément en les sélectionnant sur la carte. Son fidèle destrier aidera également Zelda à parcourir le monde d’Hyrule plus rapidement, en franchissant aisément les petits obstacles et même en traversant les ennemis les plus faibles.

Dans tout Hyrule, les joueurs pourront trouver des bars à smoothies tenus par des Pestes marchandes, et dans lesquels ils pourront mélanger les ingrédients collectés pour obtenir de délicieuses boissons. En fonction des ingrédients utilisés, les smoothies produiront des effets différents, comme la restauration de la santé. Zelda pourra également s’équiper de tenues et d’accessoires pour améliorer certaines capacités ou simplement changer de style.

Si la création d’échos ne suffit pas, Tri, l’alliée de Zelda, peut l’aider grâce à un pouvoir particulier appelé Synchronisation, qui permet aux objets de suivre les déplacements de Zelda. Cette capacité donne la possibilité de déterrer des trésors enfouis ou de repositionner des ennemis gênants, par exemple. La Synchronisation peut même être utilisée sur les échos. Et grâce à la Synchronisation inversée, Zelda peut suivre les mouvements d’une créature ou d’un objet. Avec ces deux capacités, les joueurs peuvent découvrir des chemins cachés ou trouver de multiples façons de surmonter les obstacles et résoudre les énigmes. La Synchronisation inversée permet, par exemple, de faire en sorte qu’un rocher « suive » Zelda pour dégager l’accès à une zone cachée. Elle peut aussi lier Zelda à une créature volante afin de s’envoler temporairement dans les airs.

Une console dorée Nintendo Switch Lite Édition Hyrule ornée du blason d’Hylia au dos et du symbole de la Triforce sous le stick droit sera en outre disponible le 26 septembre. En Europe, les joueurs pourront accéder à une sélection de titres classiques de la série The Legend of Zelda issus des consoles NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 et Game Boy Advance grâce à un abonnement individuel inclus de 12 mois à Nintendo Switch Online + pack additionnel.

he Legend of Zelda: Echoes of Hyrule est attendu pour le 26 septembre 2024