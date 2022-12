Nouvelle vidéo sur les coulisses « La Magie Derrière La Musique » pour Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Partager Facebook

Dans » La Magie Derrière La Musique « , l’équipe de compositeurs et de producteurs audio de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard emmène les fans dans les coulisses de leurs processus de prise de décision, montrant la complexité de la création de nouvelles pièces orchestrales dans le monde des sorciers des années 1800. Le compositeur Chuck E. Myers “sea” décrit son expérience sur Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard au cours des quatre dernières années comme unique. Le producteur audio Nathan Ayoubi explique comment la musique de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, à la fois originale et familière, améliore l’expérience globale du joueur. Le compositeur Peter Murray explique, quant à lui, comment l’équipe a équilibré cette nouvelle composition originale avec la musique des films, tandis que le compositeur J. Scott Rakozy décrit son admiration pour cette musique qui l’émerveille à chaque instant.

​​Pour créer une mélodie ancienne de Poudlard, l’équipe a utilisé des instruments uniques tels que la « plaque-tonnerre » – une large plaque métallique – et un waterphone pour émettre des sons magiques. Afin de mieux représenter le joueur dans le jeu, les compositeurs ont cherché à équilibrer le côté le plus sombre du jeu avec des accords musicaux plus lents afin de le guider et d’améliorer l’expérience de jeu. L’équipe a donné vie aux salles communes des maisons de Poudlard grâce à des thèmes musicaux spécifiques à chacune. La partition originale permet d’immerger le joueur dans le monde des sorciers des années 1800.

​À partir d’aujourd’hui, les fans peuvent désormais acheter numériquement « Overture to the Unwritten ». Toutes les musiques supplémentaires de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard seront disponibles le jour du lancement dans l’album Hogwarts Legacy (Original Video Game Soundtrack). De plus, un deuxième album intitulé Hogwarts Legacy (Study Themes From the Original Video Game Soundtrack) sera aussi disponible, axé sur une musique d’ambiance plus relaxante, à écouter tout en étudiant (à Poudlard ou ailleurs). Les deux albums seront publiés par WaterTower Music et seront disponibles sur tous les services de streaming.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est disponible en précommande sur PlayStation®5 et PlayStation®4, les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, et PC via Steam et Epic Games Store. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sortira dans le monde entier le 10 février 2023. La date de précommande de la Nintendo Switch sera bientôt dévoilée. ​ ​