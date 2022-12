Devenez un soldat du feu dans Firefighting Simulator – The Squad disponible sur console

Partager Facebook

Dans Firefighting Simulator – The Squad, les joueurs se jettent dans la bataille contre les flammes, seuls ou en multijoueur avec 3 autres pompiers virtuels. Ils devront repérer les lieux, évaluer la dangerosité des situations et coordonner leur propre équipe dans plus de 40 missions variées. Les différents scénarios comprennent des feux de forêt, des feux aériens ou des incendies dans des bâtiments résidentiels et industriels avec différentes sources de feu.

Firefighting Simulator – The Squad est désormais disponible sur PlayStation®4, Playstation®5, Xbox One et Xbox Series X|S au prix de 29,99 €. Une version physique est également prévue dans certains territoires en 2023.