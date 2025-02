Nouvelle Volvo EX30 Cross Country: le tout électrique paré pour l’aventure

Partager Facebook

Une nouveauté dans la gamme à succès: avec la nouvelle EX30 Cross Country, Volvo présente une version baroudeuse et robuste de son SUV d’entrée de gamme 100% électrique. Ce modèle à transmission intégrale allie tout à la fois sécurité, confort et performances. La Volvo EX30 Cross Country reprend la ligne d’équipement haut de gamme Ultra. Elle est dotée de la puissante transmission AWD Twin Motor Performance à deux moteurs électriques de 315 kW (428 ch). Elle peut être commandée dès maintenant à partir de 53’850 francs suisses (PVC, TVA de 8,1% comprise). Elle sera livrable dans le courant du printemps.

Un petit SUV 100% électrique paré pour de grandes aventures: la nouvelle Volvo EX30 Cross Country reprend ce qui a fait la recette du succès de la Volvo EX30 et y ajoute des caractéristiques robustes et fonctionnelles pour devenir le compagnon idéal pour partir barouder dans la nature. Parallèlement à ce nouveau modèle, le constructeur automobile suédois haut de gamme propose également pour la première fois un pack complet «Cross Country Experience»: des accessoires et équipements pratiques pour s’évader en pleine nature.

«Nous avons commercialisé notre premier modèle Cross Country il y a plus de 25 ans. Aujourd’hui encore, ces véhicules tout-terrain robustes restent emblématiques de la marque Volvo», déclare Jim Rowan, président et CEO de Volvo Cars. «Les hivers suédois sont rudes, mais nous en profitons toujours au maximum: même par – 20 °C, nous mettons le nez dehors et partons à la découverte de paysages incroyables. C’est la raison pour laquelle, avec la nouvelle Volvo EX30 Cross Country, nous ne nous contentons pas de proposer une voiture à nos clients, nous leur proposons une expérience à part entière.»

De la ville au tout-terrain

Petit modèle SUV, la Volvo EX30 Cross Country est idéalement adaptée à la ville. Avec sa motorisation 100% électrique, elle ne rejette pas d’émissions au niveau local et peut parcourir jusqu’à 425 kilomètres avec une seule charge de batterie. La recharge de 10 à 80% ne prend que 27 minutes sur les bornes de charge rapide grâce à une puissance de charge de 153 kW.

Par comparaison à la Volvo EX30 normale, lancée l’an dernier et devenue d’emblée un best-seller de la marque, la Volvo EX30 Cross Country affiche quelques caractéristiques et fonctionnalités supplémentaires permettant de passer aisément d’un univers à un autre.

Citons par exemple le châssis Cross Country dont la garde au sol a été rehaussée, ce qui lui permet de se jouer des terrains les plus difficiles, ou les grandes jantes de 19 pouces à cinq branches d’inspiration Cross Country. Et, bien sûr, la Volvo EX30 Cross Country est dotée d’une transmission intégrale assurant une sécurité et une stabilité accrues en conditions difficiles et glissantes.

Un design robuste jusque dans les détails qui souligne le côté aventurier

Le premier modèle de Volvo Cross Country a été lancé en 1997: il a été pensé pour le rigoureux climat scandinave et une grande diversité de conditions routières pouvant aller des chemins boueux à une épaisseur de neige jusqu’aux chevilles, en passant par une tenue de route confortable sur autoroute.

C’est pour cette utilisation et bien d’autres que la nouvelle Volvo EX30 Cross Country a été imaginée – et elle a toujours une sacrée allure. Les pare-chocs avant et arrière sont gris mat, et on peut également y voir à l’avant la topographie du mont Kebnekaise, en Suède arctique, qui a inspiré de nombreux designers Volvo. Une protection anti-encastrement à l’avant et à l’arrière ainsi que des passages de roues élargis complètent l’aspect robuste et soulignent le caractère aventurier de ce modèle Cross Country. La palette de couleurs comprend quatre teintes extérieures associées de série à un toit contrasté noir.

Fonctionnelle et sûre – une vraie Volvo

L’habitacle de la Volvo EX30 Cross Country est fonctionnel et pratique: il comporte également toutes les solutions astucieuses, les possibilités de rangement et le design qui ont fait le succès commercial de la Volvo EX30, comme la barre de son sur le tableau de bord, qui rend superflus les haut-parleurs dans les portes. Le gain de place qui en résulte est utilisé pour des compartiments de porte spacieux.

La partie supérieure de la console centrale polyvalente peut être retirée et servir de porte-gobelet; et en déplaçant celui-ci vers l’arrière, on obtient un plus grand espace de rangement. Il y a également un grand compartiment de rangement au sol, entre le conducteur et le passager avant. La boîte à gants est placée au centre, où elle est facilement accessible tant par le conducteur que par le passager.

Pour les passagers arrière, un compartiment de rangement pratique peut être extrait de sous le tunnel central. Amovible et lavable, il peut également servir de poubelle. Un guide pratique de chargement placé à l’intérieur du hayon donne un aperçu du type d’objets qui peuvent être placés dans le coffre lorsque les sièges arrière sont relevés ou rabattus.

Comme tous les véhicules Volvo récents, la nouvelle Volvo EX30 Cross Country est équipée du système d’infodivertissement Android Automotive de dernière génération avec services Google intégrés, comme le service de cartographie Google Maps. Grâce au préconditionnement de l’habitacle, les passagers peuvent monter dans une voiture agréablement chaude après avoir profité de la nature. Les sièges avant chauffants ainsi que le volant chauffant sont des équipements présents de série.

Et bien sûr, la Volvo EX30 Cross Country est aussi sûre que ce que les clients sont en droit d’attendre d’une Volvo. Grâce aux normes de sécurité élevées, tous les occupants sont protégés de manière optimale; en parallèle, les systèmes de sécurité, d’assistance au freinage et de direction assistée permettent d’éviter les collisions avec les véhicules, les piétons et les cyclistes arrivant en sens inverse. Le système de compréhension du conducteur détecte si le conducteur est distrait ou fatigué.

Pour une véritable expérience «Cross Country»

Avec la nouvelle EX30 Cross Country, Volvo lance en outre une série d’offres sur mesure, dont un pack d’accessoires «Cross Country Experience» comprenant des barres de toit, un coffre de toit, des pneus tout-terrain de 18 pouces et des pare-boue*. D’autres offres suivront dans un second temps.

«De plus en plus, les gens veulent se rapprocher de la nature», confie Jim Rowan. «C’est pourquoi, avec notre nouveau concept Cross Country Experience, nous créons tout un écosystème autour des modèles Cross Country afin d’accompagner nos clients dans leurs aventures.»