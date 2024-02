Nvidia propose un chat IA en local sur son PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette fonctionnalité analysera vos fichiers pour répondre à vos demandes.

NVIDIA vient de franchir une étape significative dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’entreprise dévoile une version démo gratuite d’un chatbot, baptisé “Chat avec RTX”, qui fonctionne localement sur un ordinateur personnel.

Ce nouvel outil recèle de potentiels innovants : il est capable d’accéder à vos fichiers et documents pour y extraire des informations pertinentes et personnalisées. Par exemple, si vous demandez au chatbot de vous renseigner sur le restaurant que votre partenaire vous a recommandé à Las Vegas, le software inspecte vos fichiers locaux pour trouver la réponse.

Outre sa capacité à répondre aux questions de l’utilisateur, “Chat avec RTX” gère une multitude de formats de fichiers tels que .txt, .pdf, .doc/.docx et .xml. Et surtout, il offre la possibilité d’intégrer des URL de vidéos YouTube dans le dataset pour fournir des recommandations de voyage ou des tutoriels en fonction des vidéos de vos influenceurs préférés. L’outil est plus sûr et plus contextuellement conscient puisqu’il traite les données sensibles sur un PC local sans les partager avec un tiers ou avoir besoin de connexion internet.

Toutefois, ce produit reste en phase de démonstration et a des limites matérielles. Il ne fonctionne que sur les PC Windows équipés d’une série de GPU NVIDIA GeForce RTX 30 ou supérieure avec au moins 8 Go de VRAM. Et malgré les bugs attendus en cette phase initiale, NVIDIA s’est montré prêt à résoudre les problèmes une fois que les utilisateurs commenceront à signaler des erreurs.