HAWKED est désormais disponible sur PC, PlayStation et Xbox

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

HAWKED est un shooter unique dans lequel les joueurs peuvent partir à l’aventure en solo ou en équipe de trois. Ils participent à une chasse au trésor au rythme endiablé pour récupérer et extraire des artefacts d’une île isolée appelée X-Île. Les joueurs, également connus sous le nom de Renégats, utilisent de multiples combinaisons de leurs capacités uniques pour s’affronter les uns les autres. Sur cette île au trésor, ils doivent mettre la main sur des artefacts qui ne peuvent être atteints qu’en combattant d’autres joueurs, en résolvant des énigmes, en évitant des pièges et en se débarrassant des monstres locaux. Une nouvelle vidéo lève le voile sur les coulisses de la création du jeu et donne un aperçu de ce qui a inspiré les développeurs de HAWKED.

La première équipe qui réussit à extraire des artefacts de l’île remporte la chasse. Pour que chaque session soit enrichissante, les joueurs peuvent également extraire des trésors plus petits ou des babioles et quitter l’île, morts ou vifs, avec de la monnaie qu’ils peuvent ensuite dépenser pour améliorer leur personnage.

Andy Duthie, producteur exécutif de cet ambitieux jeu de tir à la troisième personne, est ravi d’accueillir les joueurs sur toutes ces plateformes : « Avec HAWKED, nous voulions concevoir l’expérience ultime de chasse au trésor. C’est un jeu qui apporte un sentiment d’aventure à chaque session, tout en étant accessible et amusant. Nous avions la version console en tête dès le départ et nous espérons que les joueurs prendront plaisir à chasser ensemble grâce au cross-play. X-Île n’attend plus qu’eux : ils vont pouvoir récupérer des artefacts et devenir des chasseurs de trésors légendaires.«

Le lancement des versions PC et consoles coïncide avec le coup d’envoi de la première saison de contenu du jeu : Chapitre Premier – Renégats. Dans Renégats, les chasseurs de trésors héroïques commencent à explorer la mystérieuse X-Île avec l’aide de la société des chasseurs de trésors du GRAIL. La lumière sera faite sur de nombreux secrets et mystères au fur et à mesure que l’histoire progressera, jusqu’à atteindre son épique conclusion qui dessinera les contours du prochain chapitre. Une feuille de route présente d’ores et déjà les futurs chapitres qui proposeront du nouveau contenu ainsi que la suite de l’histoire. HAWKED se lance par ailleurs avec importante une mise à jour de la version en accès anticipé, avec une nouvelle interface et de nouvelles mécaniques de tir et de mouvement inspirées par les commentaires des joueurs de l’accès anticipé.

Pas de quartier

Les joueurs doivent tout d’abord récupérer armes et munitions pour ensuite combattre leurs rivaux ainsi que de redoutables monstres insulaires en PvPvE. Il convient d’utiliser stratégiquement son environnement et d’user de tactiques sournoises pour prendre le dessus sur l’adversaire. Il existe de nombreuses manières de l’emporter : en affrontant des ennemis directement, en tendant des embuscades, en résolvant des énigmes pour prendre l’ascendant, ou encore en mettant à profit les tombeaux remplis de pièges et en attirant les autres équipes vers leur funeste destin.

Des Renégats personnalisés

HAWKED offre beaucoup de liberté quant à la personnalisation de l’apparence des personnages. Avec un large éventail de vêtements, de coiffures et de couleurs pour personnaliser visuellement leurs personnages, les joueurs peuvent concevoir un look vraiment unique. Ils peuvent également récupérer des artefacts, de l’équipement et des boosters pour créer le chasseur de trésors ultime et adapter leur personnage à leur style de jeu préféré.

Les joueurs peuvent utiliser 16 types d’équipements différents tels que des boomerangs, des protections déployables, un faucon éclaireur et bien plus encore, ce qui enrichit considérablement l’expérience de jeu. L’équipement et les artefacts peuvent être améliorés grâce à l’argent récolté en vendant ou en démantelant des trésors dans le Riftwake, le hub social du jeu. Qu’il s’agisse d’assassins sournois ou de coéquipiers fidèles, les joueurs de HAWKED peuvent dès maintenant créer leur Renégat idéal.

Une île en constante évolution

Les joueurs doivent explorer X-Île, une île au trésor récemment découverte et remplie de butin. Cependant, les Disciples, des êtres malfaisants et écailleux, ont également revendiqué l’île et n’abandonneront pas leur conquête si facilement. X-Île est une immense carte dynamique, chaque session mettant les joueurs au défi de s’affronter sur différentes parties de l’île. Des trésors et des artefacts sont cachés dans des temples et des ruines piégés.

Les joueurs doivent également faire preuve d’ingéniosité en résolvant des énigmes pour ouvrir des portes et déverrouiller des caveaux. Les parties comportent des événements dynamiques tels que l’arrivée d’une immense caravane de Disciples transportant de précieux trésors. Ce boss devra être vaincu pour mettre la main sur ses artefacts. Au fil du temps, X-Île évoluera grâce à des mises à jour, des événements à durée limitée et des de nouvelles saisons de contenu.

HAWKED est téléchargeable gratuitement sur PC via le MY.GAMES Launcher et Steam, sur le Playstation Store et le Xbox Store.