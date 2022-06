One Piece Odyssey – nouveau journal des développeurs en vidéo

Partager Facebook

Ce journal des développeurs dévoile de nouvelles informations sur la création et les mécaniques de jeu de ONE PIECE ODYSSEY, le nouveau JRPG qui associe une expérience de jeu inédite, une histoire originale et de nouveaux personnages créés sous la supervision de Eiichiro Oda, le créateur de la série.

Katsuaki Tsuzuki, producteur de ONE PIECE ODYSSEY et le compositeur Motoi Sakuraba sont ici accompagnés de Ken Takano, rédacteur en chef du magazine Weekly Shonen Jump pour ONE PIECE. Ensemble, ils nous expliquent comment Bandai Namco Entertainment travaille avec les développeurs d’ILCA Inc., évoquent l’implication d’Eiichiro Oda et reviennent sur la création de la bande originale du jeu. Ils dévoilent également certaines mécaniques de ONE PIECE ODYSSEY comme les combats et les options spéciales telles que les Dramatic Scenes et les Scramble Area Battles.

Produite par Toei Animation et basée sur le manga à succès du créateur Eiichiro Oda, la série animée One Piece a fait ses débuts à la télévision japonaise en octobre 1999. Elle raconte les aventures de Monkey. D. Luffy et de son équipage du Chapeau de paille, en quête du « One Piece », le légendaire trésor de Gol D. Roger, ex-roi des pirates. One Piece est aujourd’hui une franchise mondiale regroupant 15 films d’animation, dont le film « One Piece Film Red » qui sortira prochainement, une série animée, des jeux vidéo et un immense catalogue de produits dérivés (accessoires, jeux, jouets, meubles, produits ménagers, vêtements, etc.).

ONE PIECE ODYSSEY est annoncé sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox Series X|S et PC.