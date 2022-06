Sims 4 : le pack années lycée disponible le 28 juillet

Partager Facebook

« Les Sims 4 Années Lycée entraîne le joueur dans l’adolescence et l’invite à raconter sa propre histoire de découverte de soi à travers les affres de cet âge », déclare George Pigula, producteur en chef du pack Les Sims 4 Années lycée. « Les Sims apprendront à jongler entre les événements scolaires et extrascolaires, à se faire des amis pour la vie et à vivre de grands moments comme le bal de promo. Ils pourront même développer leurs propres goûts en matière de mode avec la nouvelle application Stilé et porter des vêtements conçus par des vendeurs sur Depop. Le lycée est la période de toutes les découvertes, et nous voulions permettre aux joueurs de créer et personnaliser leur propre expérience au lycée avant que leurs Sims ne deviennent adulte. »

La possibilité de raconter des histoires – n’importe quelle histoire – est au centre du jeu Les Sims. Les Sims permet depuis longtemps aux joueurs de découvrir et d’exprimer les différentes versions d’eux-mêmes, et d’expérimenter avec les Sims qu’ils créent, les histoires qu’ils racontent et les mondes qu’ils construisent. Au lycée, les joueurs peuvent créer leurs propres expériences enrichissantes dans le nouveau monde de Copperdale, à l’école, après l’école et le week-end. Les Sims ados apprennent et grandissent, s’expriment et tracent leur chemin à travers les montagnes russes de l’adolescence.

Pour le pack d’extension Années lycée, Les Sims a collaboré avec l’application de mode circulaire Depop, sur laquelle la nouvelle génération peut découvrir des objets uniques. La mode a toujours été un élément essentiel de l’expression personnelle dans Les Sims, et la collaboration s’étend aux tenues du jeu, car les Sims ados peuvent créer leur propre style et définir des tendances à suivre pour les autres. Les Sims peuvent acheter des vêtements conçus par de vrais vendeurs sur Depop comme Jeremy Salazar, Sha’an D’Antes, Lapoze McTribouy, Selena Williams et Bella McFadden dans la friperie du jeu, Thé Tendance, se créer un look et gagner des simflouz en vendant des tenues sur les nouvelles applications Stilé du jeu – et devenir « influenSim » par la même occasion.

En plus d’aller en cours et participer à des activités extrascolaires au lycée Copperdale, les Sims peuvent aller à un rencard mémorable sur la Jetée Plumbquartz, ou siroter un boba tout en chinant des vêtements chez Thé Tendance. Les joueurs peuvent également personnaliser le bal de promo de leur Sim, de l’invitation au choix de la tenue, en passant par la préparation avant le grand événement, pour que les Sims ados puissent danser toute la nuit avec leurs amis. Il y a tellement de choses à faire quand on est adolescent, et si peu de temps avant la remise des diplômes !

Le pack d’extension Les Sims™ 4 Années lycée est classé PEGI 12 et sera disponible le 28 juillet sur PC, Mac via Origin™ et Steam®, ainsi que sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One au prix de 39,99 €.