ONE PIECE ODYSSEY : Un tout nouveau JRPG basé sur l’univers créé par Eiichiro Oda

ONE PIECE ODYSSEY, un tout nouveau RPG avec des combats au tour par tour dans l’univers de ONE PIECE. Le jeu vidéo bénéficiera d’une histoire originale et de nouveaux personnages développés sous la direction du créateur du manga, Eiichiro Oda.

Dévoilé lors d’un livestream spécial ONE PIECE, le jeu arrivera au moment où le manga original s’apprête à fêter son 25e anniversaire, et proposera un opus authentique et immersif tout en restant fidèle à l’anime et son humour notamment grâce à l’implication d’Oda-Sensei et à la présence des voix originales japonaises des acteurs. ONE PIECE ODYSSEY est développé par ILCA Inc. et sera disponible en 2022 sur PlayStation4®, PlayStation5®, Xbox Series X|S et PC.

Le jeu vidéo ONE PIECE ODYSSEY est un tout nouveau RPG transportant les joueurs dans le monde fantastique de ONE PIECE. Au cours de leur aventure, les Chapeaux de Paille dirigés par Monkey D. Luffy sont engloutis par une énorme tempête en mer et se retrouvent sur une île mystérieuse battue par les vents et à la végétation est luxuriante, mais séparés les uns des autres et le Thousand Sunny complétement brisé.

L’équipage part pour une nouvelle aventure au milieu d’une nature déchaînée, d’ennemis puissants et de rencontres étranges avec les habitants de l’île. Les joueurs devront travailler ensemble avec Luffy et les membres de l’équipages afin de pouvoir reprendre la mer !

Adio, le personnage original du jeu, et les monstres qui peuplent l’univers ont été conçus avec la coopération d’Eiichiro Oda, l’auteur de ONE PIECE.

« Nous sommes heureux de se joindre à la célébration du 25e anniversaire de ONE PIECE grâce à la sortie de ONE PIECE ODYSSEY. » a déclaré Katsuaki Tsuzuki, Producteur chez BANDAI NAMCO Entertainment Inc. « Nous nous sommes associés à ILCA Inc. et avons travaillé en collaboration avec Eiichiro Oda afin de créer une grande aventure dramatique dans l’univers de ONE PIECE, dans un jeu qui, nous l’espérons, dépassera les attentes des joueurs ».