OPPO présente la série Reno10 avec téléobjectif et les écouteurs intra-auriculaires Enco Air3 Pro avec membrane en fibre de bambou

OPPO a annoncé ce jour, en plein cœur de Zurich, le lancement de ses tout derniers smartphones de la série Reno: l’OPPO Reno10 Pro 5G et l’OPPO Reno10 5G, ainsi que celui des écouteurs intra-auriculaires OPPO Enco Air3 Pro avec réduction active du bruit. La série Reno10 et les Enco Air3 Pro seront disponibles en Suisse à partir de la fin juillet au prix de CHF 599.– pour l’OPPO Reno10 Pro 5G, CHF 449.– pour l’OPPO Reno10 5G et CHF 99.– pour les Enco Air3 Pro.

Les deux nouveaux modèles de la série Reno10 au fameux design élégant tiennent confortablement dans la main grâce à une épaisseur de 7,89 millimètres et à un poids léger de 185 grammes. La caméra triple contient le premier appareil photo 32 MP en mode portrait avec téléobjectif de ce segment de marché, doté d’un capteur RGBW Sony IMX709. Grâce au zoom optique avec un facteur de grossissement de deux de l’appareil photo en mode portrait avec téléobjectif, vous obtiendrez des portraits naturels et ultraclairs, même dans des conditions de faible luminosité. La fameuse technologie de charge rapide SUPERVOOC™ d’OPPO charge la batterie de 4600 mAh du Reno10 Pro 5G et la batterie de 5000 mAh du Reno10 5G dans des délais impressionnants, à savoir 28 minutes et 47 minutes respectivement pour une recharge complète. Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires OPPO Enco Air3 Pro délivrent un son naturel et prennent en charge une réduction active du bruit (ANC) adaptative de 49 dB pour une expérience d’écoute en totale immersion.

Série OPPO Reno10

Un design arrondi en 3D dans un boîtier fin

La forme arrondie en 3D des deux modèles de smartphone les fait paraître plus fins visuellement tout en assurant une prise en main confortable. La nouvelle série Reno10 est proposée dans une palette de couleurs rafraîchissantes. Le Reno10 Pro 5G est disponible dans les coloris Glossy Purple et Silvery Grey et le Reno10 5G en Ice Blue et en Silvery Grey. La face avant séduit par son écran incurvé 3D de 120 Hz et son rapport écran-boîtier de 93%, le plus élevé de sa catégorie. Avec sa bordure inférieure ultrafine de 2,32 millimètres et ses bords latéraux d’une largeur de 1,57 millimètre, l’écran presque sans cadre garantit une expérience visuelle intense et sans limites. Cet écran de 6,7 pouces dispose d’un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et prend en charge un milliard de couleurs, ce qui permet une expérience de visualisation extrêmement réactive, détaillée et réaliste.

Avec un appareil photo en mode portrait ultrapuissant, passez au niveau supérieur pour vos portraits

Pour des portraits exceptionnels, la série Reno10 offre un appareil photo en mode portrait ultraclair amélioré, doté d’une nouvelle combinaison optique. Le Reno10 Pro 5G dispose sur sa face arrière d’une caméra triple composée d’une caméra principale IMX890 de 50 MP, d’un appareil photo IMX709 32 MP en mode portrait avec téléobjectif et d’une caméra ultra grand angle 8 MP à 112°. La face avant du téléphone est dotée d’une caméra selfie 32 MP équipée d’un capteur IMX709 supplémentaire. Le Reno10 5G dispose dans sa caméra principale d’un grand capteur 64 MP de 1/2 pouce, qui assure une qualité d’image encore meilleure et d’un appareil photo IMX709 32 MP en mode portrait pour une prise de vue améliorée dans ce mode. Les deux modèles permettent ainsi de prendre des photos parfaitement nettes et très détaillées, dans presque toutes les situations.

Avec le zoom optique ayant un facteur de grossissement de deux, l’appareil photo 32 MP en mode portrait permet de prendre des photos en haute résolution avec une distance focale de portrait de 47 millimètres et de capturer ainsi des portraits fidèles et naturels. L’objectif a été recouvert d’un revêtement par centrifugation («Spin Coating») lors de l’assemblage afin de créer un film qui absorbe la lumière infrarouge, réduit les effets de brillance et augmente la pureté de l’image. En outre, le capteur RGBW IMX709 de l’appareil photo est capable de recueillir davantage d’informations lumineuses, de sorte que les utilisateurs peuvent prendre des portraits clairs et nets même dans un environnement sombre.

Sur la base de cet appareil photo ultraperformant, un nouveau Portrait Expert Engine a été introduit dans la série Reno10. Ce Portrait Expert Engine optimise l’ensemble du processus de prise d’un portrait dans des domaines clés tels que la reconnaissance et la segmentation des motifs, le teint naturel et la netteté de l’image en utilisant les algorithmes d’intelligence artificielle d’OPPO ainsi que d’autres techniques innovantes de traitement de l’image. Grâce à ces optimisations, le moteur d’expertise en portrait aide les utilisateurs à réaliser des portraits fidèles et impeccables en seulement quelques clics dans le mode portrait actualisé. Avec le mode portrait, les utilisateurs ont désormais accès à la nouvelle distance focale avec facteur de grossissement de deux de l’appareil photo en mode portrait avec téléobjectif et ont la possibilité de modifier le réglage du diaphragme entre f/1,4 et f/16. Grâce à ces paramètres réglables, la quantité de bokeh et de lumière parasite de bokeh peut être ajustée afin de créer des styles de portrait uniques avec de beaux effets de profondeur de champ, tout en garantissant que les photos restent naturelles et fidèles à la réalité.

Pour des photos et des vidéos impressionnantes, la caméra principale du Reno10 Pro 5G est équipée du capteur phare IMX890 50 MP de Sony. Ce grand capteur d’1/1,56 pouce dispose de pixels quatre en un d’une taille de 2,0 micromètres et d’un diaphragme f/1,8 qui assure une meilleure captation de la lumière dans différents environnements de prise de vue. Avec OIS et l’autofocus à détection de phase omnidirectionnel All Pixel (PDAF), la caméra offre une meilleure stabilité et corrige les effets de flou dus aux mouvements involontaires.

Comme toujours chez OPPO, une durée de recharge très courte

Avec la technologie de charge rapide 80 W SUPERVOOCTM, le Reno10 Pro 5G se recharge à 100% en 28 minutes environ. Le Reno10 5G permet lui aussi une charge rapide grâce à la technologie 67 W SUPERVOOCTM: la puissante batterie de 5000 mAh se recharge à 100% en 47 minutes environ. Avec le soutien supplémentaire du Battery Health Engine exclusif d’OPPO, la durée de vie effective de la batterie du Reno10 Pro 5G comme du Reno10 5G peut être prolongée jusqu’à 1600 cycles de charge et de décharge.

Le Reno10 Pro 5G et le Reno10 5G sont équipés respectivement des plates-formes mobiles 5G Snapdragon® 778G et MediaTek Dimensity 7050. Ces deux processeurs offrent une puissance de traitement extrêmement élevée, une expérience 5G à grande vitesse et une consommation d’électricité réduite. Cette configuration, avec le système de refroidissement ultraconducteur amélioré, permet aux utilisateurs de profiter d’applications très énergivores sans renoncer au confort d’utilisation ni à la puissance.

Le modèle pro de la série Reno10 est doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de ROM. Le Reno10 5G dispose de 8 Go de RAM pour sa part et de 256 Go de ROM comme la version pro, ainsi que de possibilités supplémentaires d’extension de mémoire par carte MicroSD.



Grâce au Dynamic Computing Engine intégré, les vitesses d’accès à la mémoire des deux modèles peuvent être adaptées de manière dynamique jusqu’à obtenir 16 fois la capacité actuelle. Grâce à l’affectation dynamique de la mémoire, plus de 40 applications peuvent fonctionner en arrière-plan sur le Reno10 Pro 5G.

OPPO Enco Air3 Pro: la première membrane en fibre de bambou avec réduction active du bruit (ANC) adaptative de 49 dB pour un son haute résolution



Les OPPO Enco Air3 Pro disposent de la première membrane en fibre de bambou au monde, laquelle présente trois innovations importantes par rapport à la membrane classique recouverte de titane. Premièrement, son poids est inférieur de 60%, ce qui lui permet de réagir plus vite aux modifications sonores. Deuxièmement, sa rigidité est supérieure de 56%, de sorte qu’elle est moins sujette aux déformations, ce qui entraîne moins de distorsions. Enfin, l’atténuation interne présente une élasticité supérieure de 60%, ce qui réduit encore l’émission de bruits.

Autre innovation technologique réussie: la performance de l’ANC adaptative de 49 dB, qui couvre sans problème la plupart des situations du quotidien. Les OPPO Enco Air3 Pro offrent une autonomie de 7 heures. Avec leur boîtier de charge, cette autonomie peut être prolongée jusqu’à 30 heures.

La fonction de charge rapide intégrée permet d’atteindre en seulement 10 minutes de chargement une durée d’écoute de 2 heures. Les écouteurs intra-auriculaires sont étanches à l’eau et résistants à la poussière conformément à la norme IP55 et sont ainsi parfaitement adaptés aux sports d’extérieur.

Prix et disponibilités

La série Reno10 et les OPPO Enco Air3 Pro seront disponibles en Suisse à partir de la fin juillet. L’OPPO Reno10 Pro 5G seront proposés dans les coloris Glossy Purple et Silvery Grey au prix de CHF 599.– (prix de vente conseillé) et l’OPPO Reno10 5G en Ice Blue et en Silvery Grey au prix de CHF 449.– (prix de vente conseillé). Les OPPO Enco Air3 Pro seront disponibles dans les coloris White et Green au prix de CHF 99.– (prix de vente conseillé).